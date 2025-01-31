Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не реализовал супермомент. Известна оценка Довбика за матч с Айнтрахтом
Лига Европы
31 января 2025, 00:46 | Обновлено 31 января 2025, 01:16
303
3

Не реализовал супермомент. Известна оценка Довбика за матч с Айнтрахтом

Артем Довбик провел на поле 67 минут

31 января 2025, 00:46 | Обновлено 31 января 2025, 01:16
303
3
Не реализовал супермомент. Известна оценка Довбика за матч с Айнтрахтом
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 30 января, проходил матч 8-го тура Лиги Европы между «Ромой» и франкфуртским «Айнтрахтом».

Матч принимал Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Хозяева поля победили немецкий коллектив со счетом 2:0.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик провел на поле 67 минут, результативными действиями не отметился. Запомнился промах Артема на 14-й минуте, когда он бил с нескольких метров по воротам Кевина Траппа. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6.3 из 10 возможных баллов. Что касается WhoScored, то он дал украинцу 6.1 балла. Лучшим игроком по версии SofaScore признан фланговый защитник «волков» Анхелиньо с оценкой 8.6. Испанец отличился голом. По версии WhoScored, лучшим на поле был защитник хозяев Манчини, его игру портал оценил в 8.3.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» с Довбиком одолела «Айнтрахт».

По теме:
С ассистом. Известны оценки Яремчука и Кащука за мате Лиги Европы
Эта серия длилась очень долго. Динамо прервало серию без побед в ЛЕ
У турков был шанс на первую восьмерку. Аякс одержал победу над Галатасараем
Артем Довбик Лига Европы Рома Рим Айнтрахт Франкфурт оценки SofaScore WhoScored Анхелиньо Джанлука Манчини
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
Футбол | 30 января 2025, 23:55 175
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ

Киевляне одержали долгожданную победу в основном раунде Лиги Европы

Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
Футбол | 30 января 2025, 07:50 26
Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА

Киевляне попрощались с голкипером сборной Украины

Луис Суарес назвал лучшего нападающего за всю историю футбола
Футбол | 31.01.2025, 00:59
Луис Суарес назвал лучшего нападающего за всю историю футбола
Луис Суарес назвал лучшего нападающего за всю историю футбола
Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?
Бокс | 30.01.2025, 09:13
Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?
Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?
Степаненко пояснил, почему решил покинуть Шахтер и перейти в турецкий клуб
Футбол | 30.01.2025, 02:43
Степаненко пояснил, почему решил покинуть Шахтер и перейти в турецкий клуб
Степаненко пояснил, почему решил покинуть Шахтер и перейти в турецкий клуб
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перший Серед Рівних
Безполєзне бревно. Як завжди найгірший в команді.
Ответить
+2
apepa
обидно за болельщиков Ромы которые верили в это бревно
Ответить
+1
Iigor6583
Як можна бути таким поліном? Бігає без толку як бичок по полю, якого випустили з стойла. Скоріш за все тепер він буде поліровщиком лавки.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
29.01.2025, 23:56 219
Футбол
«Усик потерпел 16 поражений». Эксперт оценил карьеру украинского боксера
«Усик потерпел 16 поражений». Эксперт оценил карьеру украинского боксера
30.01.2025, 12:48 6
Бокс
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
29.01.2025, 09:00 15
Бокс
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
30.01.2025, 06:23 16
Футбол
БЕРИНЧИК: «Он отказался со мной драться. Предлагали хорошие деньги»
БЕРИНЧИК: «Он отказался со мной драться. Предлагали хорошие деньги»
29.01.2025, 19:11 8
Бокс
Вот так битва. Топ-клуб поборется с Атлетико и Боруссией за Зинченко
Вот так битва. Топ-клуб поборется с Атлетико и Боруссией за Зинченко
29.01.2025, 16:48 10
Футбол
«Посмотрите на Усика». Чемпион мира собирается дебютировать в хевивейте
«Посмотрите на Усика». Чемпион мира собирается дебютировать в хевивейте
30.01.2025, 11:52
Бокс
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
30.01.2025, 16:40 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем