Не реализовал супермомент. Известна оценка Довбика за матч с Айнтрахтом

В четверг, 30 января, проходил матч 8-го тура Лиги Европы между «Ромой» и франкфуртским «Айнтрахтом».

Матч принимал Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

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Хозяева поля победили немецкий коллектив со счетом 2:0.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик провел на поле 67 минут, результативными действиями не отметился. Запомнился промах Артема на 14-й минуте, когда он бил с нескольких метров по воротам Кевина Траппа. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6.3 из 10 возможных баллов. Что касается WhoScored, то он дал украинцу 6.1 балла. Лучшим игроком по версии SofaScore признан фланговый защитник «волков» Анхелиньо с оценкой 8.6. Испанец отличился голом. По версии WhoScored, лучшим на поле был защитник хозяев Манчини, его игру портал оценил в 8.3.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» с Довбиком одолела «Айнтрахт».