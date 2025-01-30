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Лига Европы
Рома
30.01.2025 22:00 – FT 2 : 0
Айнтрахт Ф
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Лига Европы
30 января 2025, 23:52 | Обновлено 31 января 2025, 01:01
2084
6

В последний вагон. Рома с Довбиком одолела Айнтрахт

Римский коллектив все же вышел в плей-офф Лиги Европы

30 января 2025, 23:52 | Обновлено 31 января 2025, 01:01
2084
6
В последний вагон. Рома с Довбиком одолела Айнтрахт
Getty Images/Global Images Ukraine. Рома

В четверг, 30 января, проходил матч 8-го тура Лиги Европы между «Ромой» и франкфуртским «Айнтрахтом».

Матч принимал стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Первый тайм был довольно равным, хотя хозяевам поля удавалось создавать немного больше давления на ворота соперника. На 44-й минуте преимущество в моментах конвертировалось в гол: Анхелиньо точны ударом вывел «волков» вперед и команды ушли на перерыв при счете 1:0 на табло.

Вторая половина встречи запомнилась более хаотичной игрой, где ни у одной из команд не было очевидного преимущества. На 69-й минуте Эльдар Шомуродов, заменивший Артема Довбика несколькими минутами ранее, увеличил преимущество хозяев поля. Матч закочился со счетом 2:0 в пользу «Ромы».

Этот матч был решающим для римского клуба в вопросе борьбы за выход в этап плей-офф Лиги Европы. Команда Клаудио Раньери со своей задачей справилась: 12 очков и 15-е место таблицы. Что касается «Айнтрахта», то немецкий коллектив занял 5-е место таблицы и прошел напрямую в 1/8 финала, в то время как «волкам» предстоит начать свой путь в плей-офф с 1/16 финала.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик провел на поле 67 минут, результативными действиями не отметился. Запомнился неудачный удар Артема с нескольких метров на 14-й минуте матча.

Лига Европы. 8-й тур

Рома – Айнтрахт – 2:0

Голы: Анхелиньо, 44, Шомуродов, 69

Предупреждения: Салемакерс, 6

Рома: Свилар, Ндика, Хуммельс, Манчини, Анхелиньо, Коне, Паредес (Кристанте, 61), Салемакерс (Суле, 61), Пеллегрини (Челик, 80), Дибала (Писилли, 80), Довбик (Шомуродов, 67)

Айнтрахт: Трапп, Теат, Кох, Тута, Кристенсен, Бахоя (Нкунку, 65), Ларссон (Дауд, 64), Скири, Науфф (Узун, 64), Хаиби (Бекир Ис, 84), Экитике (Матанович, 72)

Фото матча:

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Комментарии 6
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TolsTIyELF
Молодці. Довбік повинен дякувати Шомуродову за гол, бо якби Рома не пройшла його би з'їли за гру. Треба йому серьйозно ставитись до футболу і вчитися.
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+3
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Перший Серед Рівних
Бездарне дерево - на банку.
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-2
Перший Серед Рівних
Безполєзне бревно
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-3
Iigor6583
Довбик тормоз і бездара. Таке враження, що він вперше на футбольному полі. Бігає без толку як теля, яке вирвалось з стойла.
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-3
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