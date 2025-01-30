Рома – Айнтрахт Франкфурт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч восьмого тура Лиги Европы состоится 30 января
30 января состоится матч восьмого тура Лиги Европы, в котором сыграют итальянская «Рома» и немецкий «Айнтрахт Франкфурт».
Поединок пройдет в Риме на «Стадио Олимпико». Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
«Рома» занимает 21-е место в турнирной таблице, набрав девять баллов. «Айнтрахт» разместился на второй позиции, в активе клуба 16 очков.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Рома – Айнтрахт Франкфурт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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