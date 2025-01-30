30 января состоится матч восьмого тура Лиги Европы, в котором сыграют итальянская «Рома» и немецкий «Айнтрахт Франкфурт».

Поединок пройдет в Риме на «Стадио Олимпико». Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

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«Рома» занимает 21-е место в турнирной таблице, набрав девять баллов. «Айнтрахт» разместился на второй позиции, в активе клуба 16 очков.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Рома – Айнтрахт Франкфурт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция