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Лига Европы
30 января 2025, 09:55 |
11
0

Рома – Айнтрахт Франкфурт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч восьмого тура Лиги Европы состоится 30 января

30 января 2025, 09:55 |
11
0
Рома – Айнтрахт Франкфурт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Рома

30 января состоится матч восьмого тура Лиги Европы, в котором сыграют итальянская «Рома» и немецкий «Айнтрахт Франкфурт».

Поединок пройдет в Риме на «Стадио Олимпико». Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

«Рома» занимает 21-е место в турнирной таблице, набрав девять баллов. «Айнтрахт» разместился на второй позиции, в активе клуба 16 очков.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Рома – Айнтрахт Франкфурт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Рома – Айнтрахт
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

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Лига Европы Рома Рим Айнтрахт Франкфурт смотреть онлайн
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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