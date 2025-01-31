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Рома
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Лига Европы
31 января 2025, 08:26 |
529
0

«Все его любят». Раньери дал пресс-конференцию после матча с Айнтрахтом

Клаудио Раньери дал несколько комментариев после победной игры в Лиге Европы

31 января 2025, 08:26 |
529
0
«Все его любят». Раньери дал пресс-конференцию после матча с Айнтрахтом
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Итальянский тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери дал пресс-конференцию после матча 8-го тура Лиги Европы с франкфуртским «Айнтрахтом».

«Сегодня мы были внимательны сзади, мы боялись их контратак. Мы были хороши, это была отличная победа».

«Я уважал Хуммельса как соперника, он великий игрок и умный человек. Он является ориентиром для своих товарищей по команде, и я сказал ему, чтобы он оставался здесь и в следующем году. Он должен вести за собой ребят, даже если он мало играет, он слишком важен, он ведет за собой команду».

«Шомуродов? Я сказал ему, что он останется с нами. Все его любят, и публика его любит, потому что он всегда выкладывается по полной. Я всегда злюсь на него, поэтому я сказал ему: «Если ты уйдешь, на кого я буду злиться?».

«Суле? Он хороший парень. Когда мяч у него в ногах, он должен что-то менять, быть опасным, потому что у него есть для этого все качества. Переход из «Фрозиноне» в «Рому» » дело непростое, для этого нужен характер и индивидуальность. Он постепенно входит в наш игровой план. Я очень верю в него и убежден, что он покажет нам все свои качества».

«Когда я приехал, все боялись вылета, а теперь вы говорите, что мы фавориты... Мы всегда будем выкладываться по максимуму, сейчас мы находимся на этапе роста и должны продолжать в том же духе. Каждый, кто приходит, выкладывается на полную, и для тренера это очень хорошо».

«Мы должны продолжать в том же духе, работая со смирением. Давайте оставаться скромными и твердо стоять на ногах».

Римский клуб победил немецкий коллектив со счетом 2:0.

Ранее сообщалось о том, что стала известна оценка Довбика за матч с «Айнтрахтом».

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Клаудио Раньери Рома Рим Лига Европы Айнтрахт Франкфурт пресс-конференция Эльдор Шомуродов Матиас Суле Матс Хуммельс
Данііл Киріяка Источник: RomaPress
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