Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома – Айнтрахт. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лига Европы
Рома
30.01.2025 22:00 - : -
Айнтрахт Ф
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
30 января 2025, 09:59 | Обновлено 30 января 2025, 10:00
10
0

Рома – Айнтрахт. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 30 января в 22:00 по Киеву

30 января 2025, 09:59 | Обновлено 30 января 2025, 10:00
10
0
Рома – Айнтрахт. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

30 января на «Стадио Олимпико» пройдет матч 8-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором «Рома» встретится с «Айнтрахтом» Франкфурт. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Рома

Команда не смогла вернуться в Лигу чемпионов ни за годы при Моуринью, ни с Де Росси. Местной легенде, кстати, дали не так уж много времени, быстро указав на дверь после первых же, не таких болезненных, осечек. Потом ситуация была только усугублена отрезком при Юриче - благо, Ивана долго не терпели. Следующий ход был разумнее: уговорили вернуться с пенсии Раньери, что было, впрочем, несложно. Джалоросси заметно прибавили, в том числе и в Лиге Европы. Если там в первых турах была одна победа, над выставившим второй состав киевским Динамо, и даже поражение Эльфсборгу, то при Клаудио 2024-й год закончили в турнире, вырвав ничью на поле Тоттенхэма и выиграв у Браги. На прошлой неделе с АЗ в Алкмаре, впрочем, проиграли.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Айнтрахт Франкфурт

Клуб в прошлом сезоне напомнил о себе, сумев подняться на 6-е место. Таким образом, орлы вернулись в еврокубки. Сейчас они даже прибавили на внутренней арене, закрепившись аж на третьем месте, вот только во многом это было обеспечено прекрасной статистикой Мармуша - но результативный египтянин уже в Англии. Параллельно в Лиге Европы немцы, начав с домашних 3-3 против Виктории Пльзень, потом выдали серию из четырех побед кряду. И, возможно, решив, что плей-офф уже в руках, уступили в декабре на выезде Лиону. В прошлом туре с Ференцварошем в родном Франкфурте-на-Майне было оформлено гроссмейстерские 2-0.

Статистика личных встреч

Это будет первый приезд данного представителя Германии в столицу Италии.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в итальянцев, но немцы жизнеспособны и без проданного Мармуша. Ставим на обе забьют (коэффициент - 1,68).

Прогноз Sport.ua
Рома
30 января 2025 -
22:00
Айнтрахт Ф
Обе забьют 1.68 Сделать ставку
По теме:
Аякс – Галатасарай. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Рома – Айнтрахт Франкфурт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФКСБ – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Рома Рим Айнтрахт Франкфурт Артем Довбик Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марлон ГОМЕС: При условии продолжения предыдущего формата у нас был бы шанс
Футбол | 30 января 2025, 04:59 3
Марлон ГОМЕС: При условии продолжения предыдущего формата у нас был бы шанс
Марлон ГОМЕС: При условии продолжения предыдущего формата у нас был бы шанс

Игрок Шахтера прокомментировал поражение Боруссии Д и вылет из Лиги чемпионов

УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
Бокс | 29 января 2025, 09:00 15
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»

Александр высоко оценил мощь Дерека Чисоры

Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
Футбол | 30.01.2025, 07:50
Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
«Мы не победим. Нужно смириться». Гвардиола – о перспективах в ЛЧ
Футбол | 30.01.2025, 07:21
«Мы не победим. Нужно смириться». Гвардиола – о перспективах в ЛЧ
«Мы не победим. Нужно смириться». Гвардиола – о перспективах в ЛЧ
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Футбол | 30.01.2025, 06:23
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
БЕРИНЧИК: «Он отказался со мной драться. Предлагали хорошие деньги»
БЕРИНЧИК: «Он отказался со мной драться. Предлагали хорошие деньги»
29.01.2025, 19:11 3
Бокс
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
29.01.2025, 23:56 177
Футбол
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
28.01.2025, 09:24 9
Футбол
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
29.01.2025, 08:32 4
Футбол
Эдди ХИРН: «Дважды дрался непонятно с кем. Скоро он останется без титула»
Эдди ХИРН: «Дважды дрался непонятно с кем. Скоро он останется без титула»
28.01.2025, 15:22 1
Бокс
Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
30.01.2025, 06:47 15
Футбол
Убрали агрессора. Всемирный боксерский совет объявил о важном решении
Убрали агрессора. Всемирный боксерский совет объявил о важном решении
28.01.2025, 11:38 1
Бокс
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
28.01.2025, 23:20 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем