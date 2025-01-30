30 января на «Стадио Олимпико» пройдет матч 8-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором «Рома» встретится с «Айнтрахтом» Франкфурт. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Рома

Команда не смогла вернуться в Лигу чемпионов ни за годы при Моуринью, ни с Де Росси. Местной легенде, кстати, дали не так уж много времени, быстро указав на дверь после первых же, не таких болезненных, осечек. Потом ситуация была только усугублена отрезком при Юриче - благо, Ивана долго не терпели. Следующий ход был разумнее: уговорили вернуться с пенсии Раньери, что было, впрочем, несложно. Джалоросси заметно прибавили, в том числе и в Лиге Европы. Если там в первых турах была одна победа, над выставившим второй состав киевским Динамо, и даже поражение Эльфсборгу, то при Клаудио 2024-й год закончили в турнире, вырвав ничью на поле Тоттенхэма и выиграв у Браги. На прошлой неделе с АЗ в Алкмаре, впрочем, проиграли.

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Айнтрахт Франкфурт

Клуб в прошлом сезоне напомнил о себе, сумев подняться на 6-е место. Таким образом, орлы вернулись в еврокубки. Сейчас они даже прибавили на внутренней арене, закрепившись аж на третьем месте, вот только во многом это было обеспечено прекрасной статистикой Мармуша - но результативный египтянин уже в Англии. Параллельно в Лиге Европы немцы, начав с домашних 3-3 против Виктории Пльзень, потом выдали серию из четырех побед кряду. И, возможно, решив, что плей-офф уже в руках, уступили в декабре на выезде Лиону. В прошлом туре с Ференцварошем в родном Франкфурте-на-Майне было оформлено гроссмейстерские 2-0.

Статистика личных встреч

Это будет первый приезд данного представителя Германии в столицу Италии.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в итальянцев, но немцы жизнеспособны и без проданного Мармуша. Ставим на обе забьют (коэффициент - 1,68).