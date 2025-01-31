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Украина. Премьер лига
31 января 2025, 00:20 | Обновлено 31 января 2025, 00:21
306
4

«Невозможно сдержать слезу». Фанаты о уходе Тараса Степаненко из Шахтера

Тарас покинул Шахтер после 15 лет в клубе, за это время он сыграл 439 матчей и завоевал 25 трофеев

31 января 2025, 00:20 | Обновлено 31 января 2025, 00:21
306
4
«Невозможно сдержать слезу». Фанаты о уходе Тараса Степаненко из Шахтера
ФК Шахтер. Тарас Степаненко

29 января, после игры против «Боруссии» Дортмунд, 33-летний украинский опорный полузащитник Тарас Степаненко официально покинул донецкий «Шахтер», сообщает пресс-служба клуба.

Тарас Степаненко покидает «Шахтер» после 15 лет в клубе. За это время он выиграл 25 трофеев, провел 439 матчей, забил 30 голов и отдал 25 ассистов. Более 100 раз был капитаном команды. В нынешнем сезоне сыграл в 15 матчах, но не отметился результативными действиями. «Шахтер» не вышел в плей-офф Лиги чемпионов, заняв 27-е место в группе. Клуб поблагодарил Степаненко за вклад и пожелал удачи в дальнейшем пути.

Фанаты «Шахтера» с грустью восприняли уход Тараса Степаненко, считая его важным человеком и лидером команды, а также легендой клуба после 15 лет вместе.

Agid69010: «Думаю, Тарас – это образец для будущих поколений, и его профессиональное отношение к футболу достойно восхищения».

Vitalii_ztm: «Вот пример, какие игроки должны быть в команде. Тарас легенда «Шахтера».

Andpwr1: «Таких преданных игроков как Тарас больше нету! Потому что, все хотят свалить при удобном случаи».

Evhen_kovch: «На пике карьеры был лучший опорник, разрушитель!».

Vpfcsd: «После ответа на вопрос «что для тебя Шахтер?» невозможно сдержать слезу... Для меня ты останешся в памяти как один из лучших игроков Шахтера за всю историю клуба, как игрок и самое главное, как человек и как капитан! Жму руку, спасибо тебе за все, удачи в Турции и в жизни!».

Hypernovikova: «Шахтер – это семья» – ни секунды не раздумывал, потому что он помнит каким праздником для целого города был каждый из матчей в Донецке и видит, как сильно до сих пор команду поддерживают болельщики, разбросанные по всему миру».

Nazarchermenev_2048: «Настоящий капитан, сердце «Шахтера». Очень тяжело когда уходят из команды такие легенды. Человек профессионал своего дела, будем очень скучать».

Рома Шедоу: «Последний игрок который играл на Донбасс Арене....прощай легенда».

Богдан Тимчук: «Слезы на глазах. Тяжело прощаться с легендой. Спасибо за все, легенда! Успехов в новом клубе, крепкого здоровья, искренних эмоций и яркого завершения карьеры».

Евгений Капитоненко: «Спасибо Тарас. Приятно было смотреть за твоей игрой находясь на стадионе и перед телевизором. Желаю тебе успехов в дальнейшей футбольной карьере и жизни!».

Alexey Penkov: «Капитан, низкий поклон за эти 15 лет, никогда не забудем, и ждем возвращения в структуру клуба».

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Тарас Степаненко Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Лига чемпионов реакция болельщиков Боруссия Дортмунд чемпионат Украины по футболу
Люба Рябинина Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 4
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Iigor6583
Вже третій день тут головна новина: про відхід Степаненка. Всі проливають сльози...
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+2
easterly
Дефачкі поплилі
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+2
Saar
🤣🤣🤣🤣
Ответить
+1
Андрій Шевченко
Пристрелити того бурята степаненга, щоб воно не мучилось
Ответить
-1
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