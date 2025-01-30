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Саудовская Аравия
30 января 2025, 22:27 | Обновлено 30 января 2025, 23:16
1235
2

ВИДЕО. Бущан провел первую тренировку в саудовском клубе Аль-Шабаб

Украинский голкипер может дебютировать за новый клуб уже 31 января

30 января 2025, 22:27 | Обновлено 30 января 2025, 23:16
1235
2
ВИДЕО. Бущан провел первую тренировку в саудовском клубе Аль-Шабаб
ФК Аль-Шабаб. Георгий Бущан

Украинский голкипер Георгий Бущан провел первую тренировку в клубе Аль-Шабаб.

Пресс-служба саудовского клуба опубликовала видео тренировки новичка команды.

29 января голкипер официально перешел из киевского Динамо в Аль-Шабаб, подписав контракт сроком на 2,5 года.

На следующий день после презентации Бущан начал подготовку к первому матчу в чемпионате Саудовской Аравии.

Украинский вратарь может дебютировать за новый клуб 31 января в выездном поединке против команды Аль-Иттифак.

За весь период пребывания в Динамо Бущан провел 177 матчей, учитывая все турниры. Он пропустил 164 гола и 72 поединка сыграл на ноль.

ВИДЕО. Бущан провел первую тренировку в саудовском клубе Аль-Шабаб

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Георгий Бущан тренировка Аль-Шабаб Динамо Киев чемпионат Саудовской Аравии по футболу видео
Николай Степанов Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Dysear
72 з 177 матчів на нуль це дуже навіть хороше співвідношення. Жаль що не скористався моментом перейти у топ європейський клуб коли міг...
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+1
Mark4854590
Навряд чи Бущана відразу випустять. Це буде просто повна неповага для голкіперів, які грають за клуб.
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0
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