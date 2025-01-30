ВИДЕО. Бущан провел первую тренировку в саудовском клубе Аль-Шабаб
Украинский голкипер может дебютировать за новый клуб уже 31 января
Украинский голкипер Георгий Бущан провел первую тренировку в клубе Аль-Шабаб.
Пресс-служба саудовского клуба опубликовала видео тренировки новичка команды.
29 января голкипер официально перешел из киевского Динамо в Аль-Шабаб, подписав контракт сроком на 2,5 года.
На следующий день после презентации Бущан начал подготовку к первому матчу в чемпионате Саудовской Аравии.
Украинский вратарь может дебютировать за новый клуб 31 января в выездном поединке против команды Аль-Иттифак.
За весь период пребывания в Динамо Бущан провел 177 матчей, учитывая все турниры. Он пропустил 164 гола и 72 поединка сыграл на ноль.
ВИДЕО. Бущан провел первую тренировку в саудовском клубе Аль-Шабаб
🗣️ جيورجي بوشكان: #يلا_شباب 💪🏼 pic.twitter.com/RPC5CAFH6C— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) January 30, 2025
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