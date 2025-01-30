Украинский голкипер Георгий Бущан провел первую тренировку в клубе Аль-Шабаб.

Пресс-служба саудовского клуба опубликовала видео тренировки новичка команды.

29 января голкипер официально перешел из киевского Динамо в Аль-Шабаб, подписав контракт сроком на 2,5 года.

На следующий день после презентации Бущан начал подготовку к первому матчу в чемпионате Саудовской Аравии.

Украинский вратарь может дебютировать за новый клуб 31 января в выездном поединке против команды Аль-Иттифак.

За весь период пребывания в Динамо Бущан провел 177 матчей, учитывая все турниры. Он пропустил 164 гола и 72 поединка сыграл на ноль.

ВИДЕО. Бущан провел первую тренировку в саудовском клубе Аль-Шабаб