Экс-6-я ракетка и чемпионка Уимблдона-2023 снялась с Australian Open 2025

Бывшая шестая ракетка мира и победительница Уимблдонского турнира 2023 Маркета Вондроушова (Чехия, WTA 38) снялась с Открытого чемпионата Австралии 2025.

Чешская теннисистка должна была стартовать в Мельбурне с поединка против Яны Фетт (Хорватия, WTA 133), которая прошла квалификацию. Однако перед стартом поединка 13 января Вондроушова отказалась выступать на Australian Open из-за травмы, полученной на пятисотнике в Аделаиде.

Тогда Маркета снялась с матча 1/8 финала против Дианы Шнайдер после выигранного первого сета. В конце августа чешка заявила, что перенесла операцию на левом плече и с тех пор восстанавливалась и готовилась к возвращению в Тур.

Место Вондроушовой в основе АО-2025 займет лаки-лузер Хэрриет Дарт (Великобритания, WTA 112).