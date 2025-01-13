Экс-6-я ракетка и чемпионка Уимблдона-2023 снялась с Australian Open 2025
Маркета Вондроушова отказалась выступать в Мельбурне из-за травмы, полученной в Аделаиде
Бывшая шестая ракетка мира и победительница Уимблдонского турнира 2023 Маркета Вондроушова (Чехия, WTA 38) снялась с Открытого чемпионата Австралии 2025.
Чешская теннисистка должна была стартовать в Мельбурне с поединка против Яны Фетт (Хорватия, WTA 133), которая прошла квалификацию. Однако перед стартом поединка 13 января Вондроушова отказалась выступать на Australian Open из-за травмы, полученной на пятисотнике в Аделаиде.
Тогда Маркета снялась с матча 1/8 финала против Дианы Шнайдер после выигранного первого сета. В конце августа чешка заявила, что перенесла операцию на левом плече и с тех пор восстанавливалась и готовилась к возвращению в Тур.
Место Вондроушовой в основе АО-2025 займет лаки-лузер Хэрриет Дарт (Великобритания, WTA 112).
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