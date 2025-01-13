Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Экс-6-я ракетка и чемпионка Уимблдона-2023 снялась с Australian Open 2025
Australian Open
13 января 2025, 04:54 |
527
2

Экс-6-я ракетка и чемпионка Уимблдона-2023 снялась с Australian Open 2025

Маркета Вондроушова отказалась выступать в Мельбурне из-за травмы, полученной в Аделаиде

13 января 2025, 04:54 |
527
2
Экс-6-я ракетка и чемпионка Уимблдона-2023 снялась с Australian Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркета Вондроушова

Бывшая шестая ракетка мира и победительница Уимблдонского турнира 2023 Маркета Вондроушова (Чехия, WTA 38) снялась с Открытого чемпионата Австралии 2025.

Чешская теннисистка должна была стартовать в Мельбурне с поединка против Яны Фетт (Хорватия, WTA 133), которая прошла квалификацию. Однако перед стартом поединка 13 января Вондроушова отказалась выступать на Australian Open из-за травмы, полученной на пятисотнике в Аделаиде.

Тогда Маркета снялась с матча 1/8 финала против Дианы Шнайдер после выигранного первого сета. В конце августа чешка заявила, что перенесла операцию на левом плече и с тех пор восстанавливалась и готовилась к возвращению в Тур.

Место Вондроушовой в основе АО-2025 займет лаки-лузер Хэрриет Дарт (Великобритания, WTA 112).

По теме:
ФОТО. Монфис поддерживал. Как это было: Свитолина одолела экс-21-ю ракетку
26-я ракетка мира на старте Australian Open наказала нейтральную выскочку
Свитолина выиграла первый матч за 4.5 месяца
Маркета Вондроушова травма Australian Open 2025 Хэрриет Дарт Яна Фетт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
Хоккей | 12 января 2025, 14:31 16
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей

Вторая победа украинцев на турнире

«Где-то проскакивало». Известно, как Шевченко вел себя в Динамо после Челси
Футбол | 12 января 2025, 10:14 2
«Где-то проскакивало». Известно, как Шевченко вел себя в Динамо после Челси
«Где-то проскакивало». Известно, как Шевченко вел себя в Динамо после Челси

Александр Алиев вспомнил период игры с Андреем Шевченко

Элина Свитолина – Сорана Кырстя. Прогноз и анонс на матч Aus Open 2025
Теннис | 12.01.2025, 18:55
Элина Свитолина – Сорана Кырстя. Прогноз и анонс на матч Aus Open 2025
Элина Свитолина – Сорана Кырстя. Прогноз и анонс на матч Aus Open 2025
В команде Мудрика выбрали основную версию, как допинг попал в его организм
Футбол | 13.01.2025, 00:16
В команде Мудрика выбрали основную версию, как допинг попал в его организм
В команде Мудрика выбрали основную версию, как допинг попал в его организм
Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ
Футбол | 12.01.2025, 12:01
Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ
Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Шкода, другий турнір поспіль Маркета розчищає сітку для підсвинка. Хоча, може, її Томлянович хлопне - сьогоднішній матч з Крюгер справив непогане враження.
Ответить
0
Олександр Науменко
Кришталева.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение
Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение
11.01.2025, 14:10 89
Футбол
Майк Тайсон назвал лучшего панчера за всю историю бокса
Майк Тайсон назвал лучшего панчера за всю историю бокса
11.01.2025, 08:30
Бокс
Тренер сборной Украины U-20: «Так играть нельзя, это ужасно и недопустимо»
Тренер сборной Украины U-20: «Так играть нельзя, это ужасно и недопустимо»
11.01.2025, 22:44
Хоккей
ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
12.01.2025, 00:53 21
Футбол
Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора
Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора
12.01.2025, 12:49 1
Теннис
Самый богатый клуб мира готовит трансфер лучшего игрока сборной Украины
Самый богатый клуб мира готовит трансфер лучшего игрока сборной Украины
11.01.2025, 07:49 5
Футбол
«Отказался ехать в баню». Известно, почему Григорчука уволили из клуба УПЛ
«Отказался ехать в баню». Известно, почему Григорчука уволили из клуба УПЛ
11.01.2025, 09:36
Футбол
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
12.01.2025, 23:57 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем