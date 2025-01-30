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  4. Степаненко пояснил, почему решил покинуть Шахтер и перейти в турецкий клуб
Лига чемпионов
30 января 2025, 02:43 |
478
0

Степаненко пояснил, почему решил покинуть Шахтер и перейти в турецкий клуб

Ожидается, что Тарас станет игроком команды Эюпспор

30 января 2025, 02:43 |
478
0
Степаненко пояснил, почему решил покинуть Шахтер и перейти в турецкий клуб
ФК Шахтер

35-летний украинский полузащитник Тарас Степаненко после матча 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 Боруссия Дортмунд – Шахтер Донецк (3:1) дал интервью, в котором прокомментировал свой уход из команды и трансфер в турецкий чемпионат:

– У меня сейчас на сердце спокойствие. Я уже не одну неделю переживал много эмоций, в том числе грустных. Мне не так просто уходить из моей родной команды. Она всегда у меня в сердце. Я всегда буду ее любить, всегда буду за нее болеть.

Но приходит время, когда нужно что-то менять. Я для себя принял решение, что хочу еще поиграть в футбол. Я очень благодарен клубу, его президенту и руководству, которые пошли навстречу, отпустили и дали возможность еще наслаждаться игрой.

– Почему выбрали именно Турцию?

– Когда тебе 35 лет, нельзя сказать, что у тебя будет много вариантов. А Турция – такая страна, которая не смотрит на паспорт. Они просили данные о моей физической готовности, смотрели, как я выгляжу, разговаривали с моими тренерами по физподготовке, с тренерами, которые у меня были раньше, в том числе с Луческу. Поэтому Турция. Мне предложили поиграть. Я с удовольствием поиграю.

Я очень благодарен тренеру, который дал мне сыграть последний матч. Для меня это действительно было важно.

В раздевалке я сказал, что для меня было честью работать в этом клубе. Поблагодарил всех. Для меня это были счастливые 14 с половиной лет. Только теплые и хорошие воспоминания будут. Я не прощаюсь, а говорю «до свидания». Обычная жизнь длиннее футбольной. Думаю, все будет хорошо, я буду приезжать на матчи «Шахтера», болеть за команду. Все нормально.

– Обряд передачи капитанской повязки был?

– Да нет. Я практически уже пол года не играл так, как раньше. Капитан команды – Матвиенко. Но я забрал капитанскую повязку на память. Мне футболку подарили – поставлю в рамочку. Для меня это имеет огромное значение. Жизнь пройдет, а такие вещи останутся в памяти.

– Вы – последний игрок этого «Шахтера», который играл на «Донбасс Арене». Какие мысли?

– Я прошел с «Шахтером» все. Я был, когда было очень хорошо. Я был, когда было очень плохо. «Шахтер» помогал мне всегда – и когда было хорошо, и когда было плохо. Президент сдержал каждое свое слово, когда я с ним впервые встретился.

А я хотел быть человеком, который на добро отвечает добром. Пытался учиться и расти. Я в «Шахтере» вырос не только как футболист, но и как человек. Многому научился, старался быть примером для молодых и в поражениях, и в победах, когда играл и когда не играл. Всегда уважал клуб. Для меня главное – когда я уйду, чтобы обо мне говорили хорошо, чтобы я заслужил уважение и оставил памятные ощущения.

Ранее об уходе Тараса объявила и пресс-служба Шахтера. Ожидается, что Степаненко перейдет в турецкий клуб Эюпспор.

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Тарас Степаненко Боруссия Дортмунд Шахтер Донецк Боруссия Д - Шахтер Лига чемпионов Эюпспор
Даниил Агарков Источник: Трибуна
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