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  4. ВИДЕО. «Все ради Победы». Степаненко попрощался с Шахтером
Лига чемпионов
30 января 2025, 02:10 |
193
0

ВИДЕО. «Все ради Победы». Степаненко попрощался с Шахтером

30 января Тарас провел последний матч за горняков

30 января 2025, 02:10 |
193
0
ВИДЕО. «Все ради Победы». Степаненко попрощался с Шахтером
ФК Шахтер

30 января 35-летний украинский хавбек Тарас Степаненко провел последний матч за донецкий Шахтер, выйдя на 89-й минуте поединка 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 против Боруссии Дортмунд (1:3).

Украинец попрощался с горняками в своих социальных сетях, опубликовав соответствующее видео.

«Это было хорошее путешествие! Спасибо, Шахтер! Все ради Победы... и навсегда в моем сердце ⚒️❤️», – подписал пост Степаненко.

Ранее об уходе Тараса объявила и пресс-служба Шахтера. Ожидается, что Степаненко перейдет в турецкий клуб Эюпспор.

ВИДЕО. «Все ради Победы». Степаненко попрощался с Шахтером

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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