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Лига чемпионов
30 января 2025, 01:48 | Обновлено 30 января 2025, 02:18
243
0

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил, что Степаненко провел последний матч за клуб

Тарас вышел на 89-й минуте поединка 8-го тура Лиги чемпионов против Боруссии Д (1:3)

30 января 2025, 01:48 | Обновлено 30 января 2025, 02:18
243
0
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил, что Степаненко провел последний матч за клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Пресс-служба донецкого Шахтера сообщила, что 35-летний хавбек Тарас Степаненко провел последний матч за команду.

Тарас вышел на поле 89-й минуте поединка 8-го тура Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд (1:3) вместе Дмитрия Крыськива.

«Тарас Степаненко сыграл последний матч за «Шахтер» ⚒️ Легендарный полузащитник выступал за клуб с 2010 года, провел 439 матчей, забил 30 голов и выиграл 25 трофеев с «горняками». Подробнее расскажем в четверг», – говорится в заявлении клуба.

Ранее стало известно о том, что Степаненко готовится к трансферу в турецкий клуб Эюпспор.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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