ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил, что Степаненко провел последний матч за клуб
Тарас вышел на 89-й минуте поединка 8-го тура Лиги чемпионов против Боруссии Д (1:3)
Пресс-служба донецкого Шахтера сообщила, что 35-летний хавбек Тарас Степаненко провел последний матч за команду.
Тарас вышел на поле 89-й минуте поединка 8-го тура Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд (1:3) вместе Дмитрия Крыськива.
«Тарас Степаненко сыграл последний матч за «Шахтер» ⚒️ Легендарный полузащитник выступал за клуб с 2010 года, провел 439 матчей, забил 30 голов и выиграл 25 трофеев с «горняками». Подробнее расскажем в четверг», – говорится в заявлении клуба.
Ранее стало известно о том, что Степаненко готовится к трансферу в турецкий клуб Эюпспор.
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