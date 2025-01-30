ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил, что Степаненко провел последний матч за клуб

Пресс-служба донецкого Шахтера сообщила, что 35-летний хавбек Тарас Степаненко провел последний матч за команду.

Тарас вышел на поле 89-й минуте поединка 8-го тура Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд (1:3) вместе Дмитрия Крыськива.

«Тарас Степаненко сыграл последний матч за «Шахтер» ⚒️ Легендарный полузащитник выступал за клуб с 2010 года, провел 439 матчей, забил 30 голов и выиграл 25 трофеев с «горняками». Подробнее расскажем в четверг», – говорится в заявлении клуба.

Ранее стало известно о том, что Степаненко готовится к трансферу в турецкий клуб Эюпспор.