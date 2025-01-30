Лига Европы30 января 2025, 23:40 | Обновлено 31 января 2025, 00:06
942
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ВИДЕО. Пихаленок открыл счет во втором тайме матча Динамо против РФШ
Команды встречаются на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге
30 января 2025, 23:40 | Обновлено 31 января 2025, 00:06
942
0
30 января в 22:00 киевское «Динамо» проводит матч 8-го тура Лиги Европы против латвийского клуба РФШ Рига.
Команды встречаются на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге.
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На 75-й минуте Александр Пихаленок открыл счет в матче для Динамо (1:0).
ГОЛ! 1:0. Александр Пихаленок, 75 мин
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