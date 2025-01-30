ВИДЕО. Пихаленок открыл счет во втором тайме матча Динамо против РФШ

30 января в 22:00 киевское «Динамо» проводит матч 8-го тура Лиги Европы против латвийского клуба РФШ Рига.

Команды встречаются на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге.

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На 75-й минуте Александр Пихаленок открыл счет в матче для Динамо (1:0).

ГОЛ! 1:0. Александр Пихаленок, 75 мин