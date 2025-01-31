Орлы на вершине и схожесть с Загребом. Брага дома одолела Лацио

В четверг, 30 января, проходил матч 8-го тура Лиги Европы между «Брагой» и римским «Лацио».

Матч принимал Эстадио Муниципаль де Брага в Браге. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Хозяевам поля удалось достаточно быстро выйти вперед благодаря голу Рикардо Хорты, забитому на 6-й минуте матча. После довольно качественного футбола в стартовые 20 минут игры, португальский коллектив отдал мяч и инициативу гостям, которые не особо нуждались в очках. Результат был важен для «Браги», которая боролась за выход в плей-офф. Ни одна из команд по ходу матча так и не смогла отличиться и встреча завершилась со счетом 1:0.

«Брага» оказалась в очень схожей ситуации с загребским «Динамо», которое вчра обыграло «Милан»: сенсационно победили итальянский коллектив в родных стенах, но не отобрались плей-офф. При чем, оба коллектива заняли 25-е место. В обоих случаях занять спасительно 24-е место помешала разница мячей. Поле 8 матчей на счету португальского коллектива есть 10 очков, «Лацио» с 19 очками заняло 1-е место основного раунда. Это первое поражение «орлов» в этом сезоне Лиги Европы.

Лига Европы. 8-й тур

Брага – Лацио – 1:0

Голы: Хорта, 6

Предупреждения: Фуентес, 69

Брага: Хорничек, Чиссумба (Марин, 89), Ниакате (Аррей-Мби, 29), Оливьера, Гомез (Ферреира, 89), Горби, Моутиньо, Гхарби, Хорта, Фернандес (Мартинес, 79), Оуаззани

Лацио: Мандас, Пеллегрини (Зазза, 88), Романьоли, Жиго, Марушич, Деле-Баширу, Гила (Диа, 71), Нослин, Педро, тчауна 9Исаксен, 66), Кастеланос (Бальде, 88)

Фото матча: