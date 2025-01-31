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Лига Европы
Брага
30.01.2025 22:00 – FT 1 : 0
Лацио
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Лига Европы
31 января 2025, 00:15 | Обновлено 31 января 2025, 01:01
137
2

Орлы на вершине и схожесть с Загребом. Брага дома одолела Лацио

Разница мячей помешала португальскому коллективу выйти в плей-офф Лиги Европы

31 января 2025, 00:15 | Обновлено 31 января 2025, 01:01
137
2
Орлы на вершине и схожесть с Загребом. Брага дома одолела Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine. Рикардо Хорта

В четверг, 30 января, проходил матч 8-го тура Лиги Европы между «Брагой» и римским «Лацио».

Матч принимал Эстадио Муниципаль де Брага в Браге. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Хозяевам поля удалось достаточно быстро выйти вперед благодаря голу Рикардо Хорты, забитому на 6-й минуте матча. После довольно качественного футбола в стартовые 20 минут игры, португальский коллектив отдал мяч и инициативу гостям, которые не особо нуждались в очках. Результат был важен для «Браги», которая боролась за выход в плей-офф. Ни одна из команд по ходу матча так и не смогла отличиться и встреча завершилась со счетом 1:0.

«Брага» оказалась в очень схожей ситуации с загребским «Динамо», которое вчра обыграло «Милан»: сенсационно победили итальянский коллектив в родных стенах, но не отобрались плей-офф. При чем, оба коллектива заняли 25-е место. В обоих случаях занять спасительно 24-е место помешала разница мячей. Поле 8 матчей на счету португальского коллектива есть 10 очков, «Лацио» с 19 очками заняло 1-е место основного раунда. Это первое поражение «орлов» в этом сезоне Лиги Европы.

Лига Европы. 8-й тур

Брага – Лацио – 1:0

Голы: Хорта, 6

Предупреждения: Фуентес, 69

Брага: Хорничек, Чиссумба (Марин, 89), Ниакате (Аррей-Мби, 29), Оливьера, Гомез (Ферреира, 89), Горби, Моутиньо, Гхарби, Хорта, Фернандес (Мартинес, 79), Оуаззани

Лацио: Мандас, Пеллегрини (Зазза, 88), Романьоли, Жиго, Марушич, Деле-Баширу, Гила (Диа, 71), Нослин, Педро, тчауна 9Исаксен, 66), Кастеланос (Бальде, 88)

Фото матча:

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Комментарии 2
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sahka1981
Так Лаціо в принципі пофігу. І так перше місце мають.
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Saar
З Лаціо і Мілан неймовірно радий!
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