Брага – Лацио – 1:0. Первое поражение орлов. Видео голов и обзор

В четверг, 30 января, проходил матч 8-го тура Лиги Европы между «Брагой» и римским «Лацио».

Матч принимал Эстадио Муниципаль де Брага в Браге. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Хозяева поля сенсационно победили с счетом 1:0, чего все равно не хватило для выхода в плей-офф.

Лига Европы. 8-й тур

Брага – Лацио – 1:0

Голы: Хорта, 6

Видеообзор матча: