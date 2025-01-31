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Лига Европы
Брага
30.01.2025 22:00 – FT 1 : 0
Лацио
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Лига Европы
31 января 2025, 09:59 |
29
0

Брага – Лацио – 1:0. Первое поражение орлов. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги Европы

31 января 2025, 09:59 |
29
0
Брага – Лацио – 1:0. Первое поражение орлов. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Брага

В четверг, 30 января, проходил матч 8-го тура Лиги Европы между «Брагой» и римским «Лацио».

Матч принимал Эстадио Муниципаль де Брага в Браге. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Хозяева поля сенсационно победили с счетом 1:0, чего все равно не хватило для выхода в плей-офф.

Лига Европы. 8-й тур

Брага – Лацио – 1:0

Голы: Хорта, 6

Видеообзор матча:

События матча

6’
ГОЛ ! Мяч забил Рикарду Орта (Брага).
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Брага Лацио видео голов и обзор Лига Европы
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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