Лига Европы31 января 2025, 09:59 |
29
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Брага – Лацио – 1:0. Первое поражение орлов. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги Европы
31 января 2025, 09:59 |
29
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В четверг, 30 января, проходил матч 8-го тура Лиги Европы между «Брагой» и римским «Лацио».
Матч принимал Эстадио Муниципаль де Брага в Браге. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Хозяева поля сенсационно победили с счетом 1:0, чего все равно не хватило для выхода в плей-офф.
Лига Европы. 8-й тур
Брага – Лацио – 1:0
Голы: Хорта, 6
Видеообзор матча:
События матча
6’
ГОЛ ! Мяч забил Рикарду Орта (Брага).
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