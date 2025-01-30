Рома – Айнтрахт. Видео голов и обзор (обновляется)

В четверг, 30 января, проходит матч 8-го тура Лиги Европы между «Ромой» и франкфуртским «Айнтрахтом».

Матч принимает на стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

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Украинский нападающий хозяев поля Артем Довбик начал матч в стартовом составе.

Лига Европы. 8-й тур

Рома – Айнтрахт – 0:0 (обновляется)

Голы: