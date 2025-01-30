Лига Европы30 января 2025, 22:04 |
65
0
Рома – Айнтрахт. Видео голов и обзор (обновляется)
Матч 8-го тура Лиги Европы начался в 22:00 по киевскому времени
30 января 2025, 22:04 |
65
0
В четверг, 30 января, проходит матч 8-го тура Лиги Европы между «Ромой» и франкфуртским «Айнтрахтом».
Матч принимает на стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Украинский нападающий хозяев поля Артем Довбик начал матч в стартовом составе.
Лига Европы. 8-й тур
Рома – Айнтрахт – 0:0 (обновляется)
Голы:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 30 января 2025, 18:46 44
Элина уступила Анне Блинковой во 2-м раунде пятисотника в Австрии
Футбол | 30 января 2025, 08:25 3
Андрей пожелал успехов вратарю
Футбол | 30.01.2025, 21:44
Футбол | 30.01.2025, 06:23
Футбол | 30.01.2025, 02:43
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.01.2025, 23:20 2
28.01.2025, 20:17 4
29.01.2025, 23:56 219
30.01.2025, 07:50 26
29.01.2025, 16:36
29.01.2025, 08:26 13
30.01.2025, 12:48 5
30.01.2025, 06:47 15