«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи
Игрок «Барселоны» вспомнил прошлогодний матч с «Реалом»
Вингер «Барселоны» Ламин Ямал рассказал, пересек ли мяч линию ворот мадридского «Реала» после его удара в матче 32-го тура чемпионата Испании прошлого сезона.
Тогда юный футболист каталонского клуба пробил по воротам «сливочных». Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин мяч отбил, но было не понятно – сделал он это, когда игровая сфера уже пересекла линию ворот или еще до того. Просмотр повтора того момента не дал 100% ответа – был ли гол. Но судьи приняли решение продолжить игру.
«Я уже говорил это. Для меня это был гол, и очень четкий. Когда вратарь другой команды говорит, что он не знает... Это гол. Он даже не говорит: «Нет». Но это нормально, такие вещи случаются», – сказал Ямал в интервью Mundo Deportivo.
Ранее Лунина показала, как поддерживала «Реал» в матче против «Манчестер Сити».
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