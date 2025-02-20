«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи

Вингер «Барселоны» Ламин Ямал рассказал, пересек ли мяч линию ворот мадридского «Реала» после его удара в матче 32-го тура чемпионата Испании прошлого сезона.

Тогда юный футболист каталонского клуба пробил по воротам «сливочных». Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин мяч отбил, но было не понятно – сделал он это, когда игровая сфера уже пересекла линию ворот или еще до того. Просмотр повтора того момента не дал 100% ответа – был ли гол. Но судьи приняли решение продолжить игру.

«Я уже говорил это. Для меня это был гол, и очень четкий. Когда вратарь другой команды говорит, что он не знает... Это гол. Он даже не говорит: «Нет». Но это нормально, такие вещи случаются», – сказал Ямал в интервью Mundo Deportivo.

Ранее Лунина показала, как поддерживала «Реал» в матче против «Манчестер Сити».