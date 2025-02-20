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Испания
20 февраля 2025, 15:00 |
2999
6

«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи

Игрок «Барселоны» вспомнил прошлогодний матч с «Реалом»

20 февраля 2025, 15:00 |
2999
6
«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Вингер «Барселоны» Ламин Ямал рассказал, пересек ли мяч линию ворот мадридского «Реала» после его удара в матче 32-го тура чемпионата Испании прошлого сезона.

Тогда юный футболист каталонского клуба пробил по воротам «сливочных». Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин мяч отбил, но было не понятно – сделал он это, когда игровая сфера уже пересекла линию ворот или еще до того. Просмотр повтора того момента не дал 100% ответа – был ли гол. Но судьи приняли решение продолжить игру.

«Я уже говорил это. Для меня это был гол, и очень четкий. Когда вратарь другой команды говорит, что он не знает... Это гол. Он даже не говорит: «Нет». Но это нормально, такие вещи случаются», – сказал Ямал в интервью Mundo Deportivo.

Ранее Лунина показала, как поддерживала «Реал» в матче против «Манчестер Сити».

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чемпионат Испании по футболу Барселона Реал Мадрид Ламин Ямал Андрей Лунин Барселона - Реал Мадрид Реал - Барселона
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Bombardini
Як може знати кіпер, якщо навіть ВАР не знає. Тупізм підлітковий
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+5
samird
Дитина. Ще є шанси, що інтелект розвинеться до прийнятного рівня.
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+2
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Перець
Ще один  нитік  чоколадний
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0
KARPATY_LVIV
Залишилось до матчу три дні!
Вкажем на ваше місце на дні!
🦁💚🤍
Львів вперед! Вперед Карпати!
Дірку київську єбати! 
Гол за голом забивати!
Місто Лева прославляти!
Будем Дірочку єбати!
Вболівати за Карпати!   
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-7
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