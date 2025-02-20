ФОТО. Лунина показала как поддерживала Реал в матче против Ман Сити
Жена Лунина видела этот выдающийся матч вживую
Жена голкипера «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина, Анастасия Лунина, показала свой поход на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
Андрей Лунин остался на скамейке запасных, а мадридский клуб одолел соперника со счётом 3-1.
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Анастасия поделилась кадрами атмосферы на стадионе «Сантьяго Бернабеу»: украинская красавица поддерживала Мадрид в компании своей подруги.
Напомним, что Анастасия Лунина известна тем, что приходит на каждый домашний матч «Реала», чтобы поддержать своего мужа.
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