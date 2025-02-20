Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Лунина показала как поддерживала Реал в матче против Ман Сити
Другие новости
20 февраля 2025, 01:34 | Обновлено 20 февраля 2025, 01:57
276
0

ФОТО. Лунина показала как поддерживала Реал в матче против Ман Сити

Жена Лунина видела этот выдающийся матч вживую

20 февраля 2025, 01:34 | Обновлено 20 февраля 2025, 01:57
276
0
ФОТО. Лунина показала как поддерживала Реал в матче против Ман Сити
Instagram. Анастасия Лунина

Жена голкипера «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина, Анастасия Лунина, показала свой поход на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Андрей Лунин остался на скамейке запасных, а мадридский клуб одолел соперника со счётом 3-1.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Анастасия поделилась кадрами атмосферы на стадионе «Сантьяго Бернабеу»: украинская красавица поддерживала Мадрид в компании своей подруги.

Напомним, что Анастасия Лунина известна тем, что приходит на каждый домашний матч «Реала», чтобы поддержать своего мужа.

По теме:
Килиан МБАППЕ: «Если я смогу забить больше 50 голов, то я забью»
Определены участники 1/8 финала Лиги чемионов. Кто на кого может попасть?
ФОТО. Роскошное свидание Забарных. Красивейшее место
фото lifestyle Андрей Лунин Анастасия Лунина (Томазова) Реал Мадрид Лига чемпионов
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо готовит мегатрансфер талантливого одноклубника Неймара
Футбол | 19 февраля 2025, 19:53 30
Динамо готовит мегатрансфер талантливого одноклубника Неймара
Динамо готовит мегатрансфер талантливого одноклубника Неймара

Киевский клуб нацелился на Мигелито

Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
Бокс | 19 февраля 2025, 08:42 0
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»

Украинский боксер поделился мнением о своей команде

Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
Футбол | 19.02.2025, 08:26
Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
Футбол | 19.02.2025, 09:01
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
ВИДЕО. Топ-футболист узнал пол ребенка эффектным ударом с пенальти
Футбол | 20.02.2025, 01:57
ВИДЕО. Топ-футболист узнал пол ребенка эффектным ударом с пенальти
ВИДЕО. Топ-футболист узнал пол ребенка эффектным ударом с пенальти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Все дело в Анчелотти. 2 звезды хотят покинуть Реал
Все дело в Анчелотти. 2 звезды хотят покинуть Реал
18.02.2025, 16:37 2
Футбол
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
19.02.2025, 13:24
Бокс
В Италии сообщили, почему Довбик весь матч провел на скамейке запасных
В Италии сообщили, почему Довбик весь матч провел на скамейке запасных
18.02.2025, 11:24 3
Футбол
Ради новых трансферов. Барселона выставит за дверь 3 футболистов
Ради новых трансферов. Барселона выставит за дверь 3 футболистов
18.02.2025, 10:52 3
Футбол
Ястремская разгромила нейтралку на супертурнире в Дубае и вышла на Свентек
Ястремская разгромила нейтралку на супертурнире в Дубае и вышла на Свентек
18.02.2025, 19:05 15
Теннис
Усик повторит поступок Дюбуа на следующем шоу в Эр-Рияде
Усик повторит поступок Дюбуа на следующем шоу в Эр-Рияде
19.02.2025, 00:40 2
Бокс
Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем
Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем
19.02.2025, 09:13 9
Футбол
Мейвезер назвал единственного современного боксера, который лучше Усика
Мейвезер назвал единственного современного боксера, который лучше Усика
18.02.2025, 08:57 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем