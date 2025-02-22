Реал летом хочет подписать 100-миллионную звезду. Это не Дьокереш

Мадридский «Реал» интересуется английским вингером дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенсом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб внимательно следит за 20-летним футболистом, за которого руководство «шмелей» будет просить 100 миллионов евро – Transfermarkt оценивает его стоимость ровно в два раза меньшую сумму.

В сезоне 2024/25 Джейми Байно-Гиттенс провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 11 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» летом 2025 года за 100 миллионов евро подпишет нападающего «Спортинга» Виктора Дьокереша.