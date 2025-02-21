Итоги 1/16 финала Лиги Европы. Кто может дальше попасть Роме с Довбиком?

Вечером 20 февраля cостоялись ответные поединки 1/16 финала Лиги Европы.

Завершились все 8 поединков игрового дня второго по силе еврокубкового турнира.

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Украинский форвард Артем Довбик из-за травмы мышц бедра не попал в заявку итальянской Ромы на матч против португальского Порту.

Рома прошла дальше, выиграв у Порту (3:2) после ничьей в первой игре (1:1).

Далее Рома сыграет против Атлетика Бильбао или же против Лацио в римском дерби, это будет определено жеребьевкой.

В драматичном поединке норвежский Буде-Глимт в овертайме переиграл нидерландский Твенте со счетом 5:2 (д.в.)

Аякс вырвал путевку в овертайме в противостоянии с бельгийским Сен-Жилуаз (1:2 д.в. после победы 2:0 в первой игре).

Реал Сосьедад также прошел дальше, второй раз переиграв Мидтьюлланд из Дании (2:1 и 5:2).

Жеребьевка следующих стадий состоится 21 февраля в 14:00 с учетом сетки плей-офф.

⚽️ Лига Европы 2024/25

Потенциальные пары 1/8 финала, 6 и 13 марта

Виктория Пльзень (Чехия) – Лацио (Италия) / Атлетик Бильбао (Испания)

Буде-Глимт (Норвегия) – Олимпиакос (Греция) / Рейнджерс (Шотландия)

Аякс (Нидерланды) – Айнтрахт Франкфурт (Германия) / Лион (Франция)

АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Ман Юнайтед (Англия) / Тоттенхэм (Англия)

Реал Сосьедад (Испания) – Тоттенхэм (Англия) / Ман Юнайтед (Англия)

ФКСБ [Стяуа] (Румыния) – Лион (Франция) / Айнтрахт (Германия)

Фенербахче (Турция) – Рейнджерс (Шотландия) / Олимпиакос (Греция)

Рома (Италия) – Атлетик Бильбао (Испания) / Лацио (Италия)

1/16 финала. Ответные матчи, 20 февраля

19:45. Буде-Глимт (Норвегия) – Твенте (Нидерланды) – 5:2 д.в. (первый матч – 1:2)

Голы: Хег, 56, Хилгерс, 90+2 (автогол), Вембангомо (90+4), Фет, 111, Версхерен, 114 (автогол) – Шеволд, 26 (автогол), Стейн, 90+6

19:45. Галатасарай (Турция) – АЗ Алкмар (Нидерланды) – 2:2 (первый матч – 1:4)

Голы: Осимхен, 56, Шаллаи, 70 – Майкума, 42, Касиус, 55

19:45. Рома (Италия) – Порту (Португалия) – 3:2 (первый матч – 1:1)

Голы: Дібала, 35, 39, Пизилли, 83 – Саму Омородион, 27, Ренш, 90+6 (автогол)

19:45. ФКСБ [Стяуа] (Румыния) – ПАОК (Греция) – 2:0 (первый матч – 2:1)

Голы: Чисотти, 30, Микулеску, 81

22:00. Андерлехт (Бельгия) – Фенербахче (Турция) – 2:2 (первый матч – 0:3)

Голы: Васкес, 19, 55 – Эн-Несири, 4, Акчичек, 63

22:00. Аякс (Нидерланды) – Сен-Жилуаз (Бельгия) – 1:2 д.в. (первый матч – 2:0)

Голы: Тейлор, 93 (пен) – Макаллистер, 16, Промис Акинпелу, 28 (пен)

22:00. Виктория Пльзень (Чехия) – Ференцварош (Венгрия) – 3:0 (первый матч – 0:1)

Голы: Емелка, 27, Шульц, 35, Дуросинми, 38

22:00. Реал Сосьедад (Испания) – Мидтьюлланд (Дания) – 5:2 (первый матч – 2:1)

Голы: Мендес, 5, Сучич, 18, 45+2, Оярсабаль, 73 (пен), Оскарссон, 90 – Букса, 24 (пен), Осорио, 38

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