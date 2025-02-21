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Лига Европы
Проходит дальше Реал Сосьедад
20.02.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:1 5 : 2
Мидтьюлланд
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Лига Европы
21 февраля 2025, 06:10 |
42
0

Реал Сосьедад – Мидтьюлланд – 5:2. Легкий проход. Видео голов и обзор

Команды показали результативный футбол

21 февраля 2025, 06:10 |
42
0
Реал Сосьедад – Мидтьюлланд – 5:2. Легкий проход. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

20 февраля в матче 1/16 финала Лиги Европы испанский «Реал Сосьедад» одержал убедительную победу над датским «Мидтьюлландом».

В первом матче испанский клуб выиграл с минимальным счетом 2:1.

Игроки «Мидтьюлланда» в первом тайме пытались исправить ошибки первой встречи, но соперник оказался для них слишком сильным.

Во втором тайме футболисты «Реала Сосьедад» окончательно закрепили свое преимущество.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч. 20 февраля

Реал Сосьедад (Испания) – Мидтьюлланд (Дания) – 5:2 (первый матч - 2:1)

Голы: Мендес, 5, Сучич, 18, 45+2, Оярсабаль, 73 (пен), Оскарссон, 90 - Букса, 24 (пен), Осорио, 38

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Орри Оускарссон (Реал Сосьедад).
73’
ГОЛ ! С пенальти забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
70’
Даниэл Силва (Мидтьюлланд) получает красную карточку.
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Лука Сучич (Реал Сосьедад).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Дарио Осорио (Мидтьюлланд).
24’
ГОЛ ! С пенальти забил Адам Букса (Мидтьюлланд).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Сучич (Реал Сосьедад).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Брайс Мендес (Реал Сосьедад).
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Мидтьюлланд Реал Сосьедад Лига Европы видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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