Реал Сосьедад – Мидтьюлланд – 5:2. Легкий проход. Видео голов и обзор

20 февраля в матче 1/16 финала Лиги Европы испанский «Реал Сосьедад» одержал убедительную победу над датским «Мидтьюлландом».

В первом матче испанский клуб выиграл с минимальным счетом 2:1.

Игроки «Мидтьюлланда» в первом тайме пытались исправить ошибки первой встречи, но соперник оказался для них слишком сильным.

Во втором тайме футболисты «Реала Сосьедад» окончательно закрепили свое преимущество.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч. 20 февраля

Реал Сосьедад (Испания) – Мидтьюлланд (Дания) – 5:2 (первый матч - 2:1)

Голы: Мендес, 5, Сучич, 18, 45+2, Оярсабаль, 73 (пен), Оскарссон, 90 - Букса, 24 (пен), Осорио, 38

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