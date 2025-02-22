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  4. ВИДЕО. Ссора в Серии А: игрок нагло отобрал пенальти. Тренер его заменил
Чемпионат Италии
Лечче
21.02.2025 21:45 – FT 0 : 1
Удинезе
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Италия
22 февраля 2025, 05:31 |
19
0

ВИДЕО. Ссора в Серии А: игрок нагло отобрал пенальти. Тренер его заменил

Лоренцо Лукка из Удинезе не отдал удар с точки штатному исполнителю Флориану Товену

22 февраля 2025, 05:31 |
19
0
ВИДЕО. Ссора в Серии А: игрок нагло отобрал пенальти. Тренер его заменил
Getty Images/Global Images Ukraine

22 февраля состоялся матч 26-го тура Серии А 2024/25 между командами Лечче и Удинезе.

Поединок прошел на стадионе Виа дель Маре. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

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Единственный мяч на 32-й минуте с пенальти забил форвард Лоренцо Лукка. Но перед ударом между игроками Удинезе произошла ссора.

Лукка забрал мяч и решил пробивать сам, отказавшись отдать пенальти штатному исполнителю и капитану Флориану Товену. К слову, у некогда перспективного Товена в этом сезоне два нереализованных 11-метровых, но команда все равно хотела, чтобы именно их лидер нанес удар.

Лукку уговаривали отдать мяч несколько игроков Удинезе: Яка Бийол, Алексис Санчес и Умар Соле. Последний даже попытался выхватить мяч, но Лоренцо не отдал. Главный арбитр поединка Кевин Боначина выписал Лукке желтую карточку, устав от споров и ссор.

Лукка пенальти реализовал и праздновал забитый мяч в одиночестве. А после гола наставник Удинезе Коста Руньяич заменил его на Икера Браво. Интересно, что Лоренцо – лучший бомбардир Удинезе в кампании чемпионата Италии 2024/25. На его счету уже 10 голов.

ВИДЕО. Ссора в Серии А: игрок нагло отобрал пенальти. Тренер его заменил

Видеообзор матча:

Фото во время ссоры игроков Удинезе, празднование Лукки и его замена

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События матча

32’
ГОЛ ! С пенальти забил Лоренцо Лукка (Удинезе).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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