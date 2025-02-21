21 февраля на «Виа дель Маре» пройдет матч 26-го тура Серии А, в котором «Лечче» встретится с «Удинезе». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Лечче

Команда постепенно закрепляется в высшем дивизионе Италии - а более масштабных целей, чем продление прописки, тут благоразумно не ставят. В прошлом сезоне было взято 38 очков, ровно по одному за тур - такого не всегда хватает, чтобы избежать вылета, но весной только по дополнительным показателям уступили 13-е место Вероне.

Сейчас на тренерском посту трудится Марко Джампаоло, и тоже в целом удерживает неплохой по меркам клуба уровень. Да, половину матчей проигрывают, но при этом очки берутся довольно активно, в том числе и за счет побед - январь закончили 3:1 на поле Пармы. Но примерно тогда же все-таки продали в Манчестер Юнайтед Доргу, защитника, что успел отметиться 3-мя голами. Уже без него закончили нулевой ничьей с Болоньей дома. Этот же счет повторили и с Монцей, и уж 0:0 с аутсайдером №1 выглядит скорее неудачей.

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Удинезе

Клуб в прошлом сезоне набрал на одно очко меньше даже, чем его следующий соперник. Но, как все привыкли за последние годы, получилось сохранить место в Серии А при крайне невыразительной игре и посредственных результатах. И то, и другое хотели бы улучшить, так что летом во Фриули появился Костя Руняич. Как и некоторые его предшественники, он прекрасно начинал - ничья с Болоньей и 3 победы, в том числе над Лацио.

Но потом, как обычно, команда заметно утратила темп. Неоднократно интервалы между новыми победами составляли 5 туров кряду. Впрочем, в феврале после 3:2 с Венецией получилось отобрать очки у лидера, сыграв 1:1 с Наполи в гостях. Развивая успехи, в крайнем туре разгромили 3:0 Эмполи.

Статистика личных встреч

В прошлом календарном году, и дома, и на выезде побеждала команда из Фриули.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару достаточно равной. При этом гости все-таки явно лучше смотрелись в крайних поединках - ставим на них при форе 0 (коэффициент - 1,78).