Италия21 февраля 2025, 23:41 | Обновлено 21 февраля 2025, 23:50
46
0
Удинезе выиграл на выезде у Лечче благодаря пенальти
Единственный в матче гол с 11-метровой отметки забил Лоренцо Лукка
21 февраля 2025, 23:41 | Обновлено 21 февраля 2025, 23:50
46
0
Вечером 21 января состоялся стартовый матч 26-го тура чемпионата Италии.
Удинезе выиграл на выезде у Лечче благодаря пенальти (1:0).
Единственный в матче гол с 11-метровой отметки забил Лоренцо Лукка.
Удинезе входит в топ-10 с 36 очками, а Лечче занимает 15-е место (25 пунктов).
Серия A. 26-й тур, 21 января
Лечче – Удинезе – 0:1
Гол: Лоренцо Лукка, 32 (пен)
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