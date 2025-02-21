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Чемпионат Италии
Лечче
21.02.2025 21:45 – FT 0 : 1
Удинезе
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Италия
21 февраля 2025, 23:41 | Обновлено 21 февраля 2025, 23:50
46
0

Удинезе выиграл на выезде у Лечче благодаря пенальти

Единственный в матче гол с 11-метровой отметки забил Лоренцо Лукка

21 февраля 2025, 23:41 | Обновлено 21 февраля 2025, 23:50
46
0
Удинезе выиграл на выезде у Лечче благодаря пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Лукка

Вечером 21 января состоялся стартовый матч 26-го тура чемпионата Италии.

Удинезе выиграл на выезде у Лечче благодаря пенальти (1:0).

Единственный в матче гол с 11-метровой отметки забил Лоренцо Лукка.

Удинезе входит в топ-10 с 36 очками, а Лечче занимает 15-е место (25 пунктов).

Серия A. 26-й тур, 21 января

Лечче – Удинезе – 0:1

Гол: Лоренцо Лукка, 32 (пен)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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