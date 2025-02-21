Ямал назвал трех игроков, которых мечтает увидеть в Барселоне

Звездный вингер «Барселоны» Ламин Ямал назвал трех футболистов, которых мечтает увидеть в «Барселоне». Испанец выделил Неймара из «Сантоса», Савио Морейру из «Манчестер Сити» и Джамала Мусиалу из «Баварии».

«Мне было пять лет, когда я увидел Неймара в «Сантосе» и семь лет, когда я увидел его лично в «Барселоне» на «Камп Ноу». Это было невероятно. Также я выделю Савио Морейру и Джамала Мусиалу», – сказал Ламин.

В понедельник, 17 февраля, 17-летний Ламин Ямал провел сотый матч на профессиональном уровне (83 за «Барсу» и 17 за сборную Испании). Испанец помог «Барселоне» победить на домашнем поле «Райо Вальекано» 1:0.