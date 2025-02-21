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  4. Ямал назвал трех игроков, которых мечтает увидеть в Барселоне
Испания
21 февраля 2025, 02:50 |
194
0

Ямал назвал трех игроков, которых мечтает увидеть в Барселоне

Ламин выделил Неймара, Савио Морейру и Мусиалу

21 февраля 2025, 02:50 |
194
0
Ямал назвал трех игроков, которых мечтает увидеть в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Звездный вингер «Барселоны» Ламин Ямал назвал трех футболистов, которых мечтает увидеть в «Барселоне». Испанец выделил Неймара из «Сантоса», Савио Морейру из «Манчестер Сити» и Джамала Мусиалу из «Баварии».

«Мне было пять лет, когда я увидел Неймара в «Сантосе» и семь лет, когда я увидел его лично в «Барселоне» на «Камп Ноу». Это было невероятно. Также я выделю Савио Морейру и Джамала Мусиалу», – сказал Ламин.

В понедельник, 17 февраля, 17-летний Ламин Ямал провел сотый матч на профессиональном уровне (83 за «Барсу» и 17 за сборную Испании). Испанец помог «Барселоне» победить на домашнем поле «Райо Вальекано» 1:0.

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Савио Морейра Джамал Мусиала Ламин Ямал Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Неймар
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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