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Испания
18 февраля 2025, 03:59 | Обновлено 18 февраля 2025, 04:01
62
0

Ему всего 17 лет. Ямаль провел 100 матчей в карьере

Игра против «Райо Вальекано» стала юбилейной

18 февраля 2025, 03:59 | Обновлено 18 февраля 2025, 04:01
62
0
Ему всего 17 лет. Ямаль провел 100 матчей в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine

17-летний полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль провел свой сотый матч в карьере.

В матче 24-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано» Ямаль вышел на поле с первых минут и провел весь матч.

Это 83-й матч Ямаля за «Барселону». Еще 17 матчей он провел за сборную Испании. В 17 лет и 220 дней Ламин уже забил 21 гол и отдал 28 результативных передач.

В этом сезоне Ямаль сыграл 21 игру за «каталонцев» и забил 11 мячей.

По данным аналитического портала Transfermarkt, испанского полузащитника оценивают в 180 миллионов евро.

«Барселона» одержала минимальную победу над «Райо Вальекано» со счетом 1:0.

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Александр Сильченко Источник: Opta
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