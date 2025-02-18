Ему всего 17 лет. Ямаль провел 100 матчей в карьере

17-летний полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль провел свой сотый матч в карьере.

В матче 24-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано» Ямаль вышел на поле с первых минут и провел весь матч.

Это 83-й матч Ямаля за «Барселону». Еще 17 матчей он провел за сборную Испании. В 17 лет и 220 дней Ламин уже забил 21 гол и отдал 28 результативных передач.

В этом сезоне Ямаль сыграл 21 игру за «каталонцев» и забил 11 мячей.

По данным аналитического портала Transfermarkt, испанского полузащитника оценивают в 180 миллионов евро.

«Барселона» одержала минимальную победу над «Райо Вальекано» со счетом 1:0.