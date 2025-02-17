Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона догнала Реал. Гол Левандовски принес победу каталонцам над Райо
Чемпионат Испании
Барселона
17.02.2025 22:00 – FT 1 : 0
Райо Вальекано
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
17 февраля 2025, 23:59 | Обновлено 18 февраля 2025, 00:58
628
2

Барселона догнала Реал. Гол Левандовски принес победу каталонцам над Райо

17 февраля состоялся заключительный матч 24-го тура чемпионата Испании

17 февраля 2025, 23:59 | Обновлено 18 февраля 2025, 00:58
628
2
Барселона догнала Реал. Гол Левандовски принес победу каталонцам над Райо
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Вечером 17 февраля состоялся заключительный матч 24-го тура чемпионата Испании.

«Барселона» обыграла «Райо Вальекано» на домашнем Естадио Олимпико со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Единственный мяч был забит на 28-й минуте, когда польский форвард Роберт Левандовски реализовал пенальти.

Барселона догнала Реала по набранным очкам, и на вершине турнирной таблицы Ла Лиги воцарилось двоевластие.

Лидеры: Барселона, Реал (по 51) Атлетико Мадрид (50), Атлетик Бильбао (45), Вильярреал (41), Райо Вальекано (35).

Ла Лига. 24-й тур, 17 февраля

Барселона – Райо Вальекано – 1:0

Гол: Роберт Левандовски, 28 (пен)

Барселона: Щенсны, Бальде, Мартинес, Кубарси (Эрик Гарсия, 81), Форт (Кунде, 66), Педри, де Йонг (Касадо, 88), Рафинья, Гави (Ольмо, 66), Ямал, Левандовски (Ферран Торрес, 81).

Райо Вальекано: Баталья, Чаваррия, Мумин, Лежен, Рациу, Сисс (Оскар Валентин, 74), Диас (Гумбау, 61), Гарсия (Гвардиола, 87), Паласон (Трехо, 74), Де Фрутос, Нтека (Эмбарба, 61).

Предупреждения: Гави, 45+2, Ферран Торрес, 90+5 – Сисс, 27, Рациу, 41, Эмбарба, 87.

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Роберт Левандовски, 28 (пен)

Фотогалерея

События матча

28’
ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Левандовски (Барселона).
По теме:
Барселона – Райо Вальекано – 1:0. Как забил Левандовски. Видео гола и обзор
Утроят зарплату. Суперзвезда Барселоны ведет переговоры по трансферу
Дженоа вырвал победу против Венеции. Малиновский так и не вышел
Барселона Роберт Левандовски Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу пенальти Ла Лига Барселона - Райо Вальекано видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Безумная идея Артеты. Способен ли Зинченко стать спасителем Арсенала?
Футбол | 17 февраля 2025, 17:50 18
Безумная идея Артеты. Способен ли Зинченко стать спасителем Арсенала?
Безумная идея Артеты. Способен ли Зинченко стать спасителем Арсенала?

Поговаривают, что украинец, потеряв место в основном составе на позиции защитника, станет форвардом

Холифилд назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Бокс | 17 февраля 2025, 08:13 4
Холифилд назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Холифилд назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории

Легендарный боксер считает, что Александр должен быть в тройке лидеров

Предложение, которое изменит спорт. Звезда Реала получил рекордный контракт
Футбол | 17.02.2025, 02:11
Предложение, которое изменит спорт. Звезда Реала получил рекордный контракт
Предложение, которое изменит спорт. Звезда Реала получил рекордный контракт
Капитан Фейенорда пропустит оставшуюся часть сезона
Футбол | 17.02.2025, 23:43
Капитан Фейенорда пропустит оставшуюся часть сезона
Капитан Фейенорда пропустит оставшуюся часть сезона
Костюк одолела первую ракетку в парном разряде на старте тысячника в Дубае
Теннис | 17.02.2025, 12:05
Костюк одолела первую ракетку в парном разряде на старте тысячника в Дубае
Костюк одолела первую ракетку в парном разряде на старте тысячника в Дубае
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
CAHbI4
Перед грою я запропонував кенту парі на 100 баксів щодо пенальті у ворота Райо. Кент відмовився)))).
Ответить
+2
andre_lui
Белінгем мабуть зараз згадує анекдот про Бонда..."Дівчино, можна з Вами познайомитися ближче, я Бонд...Джеймс Бонд" Дівчина: "Офф...Ф*к офф"....
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сколько заработала Костюк за выход в четвертьфинал супертурнира в Катаре?
Сколько заработала Костюк за выход в четвертьфинал супертурнира в Катаре?
16.02.2025, 00:51 1
Теннис
300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса
300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса
16.02.2025, 08:40 3
Футбол
Александр УСИК: «Господи, что я здесь вообще делаю?»
Александр УСИК: «Господи, что я здесь вообще делаю?»
17.02.2025, 09:13
Бокс
Жена Усика отреагировала на поражение нокаутом Беринчика от Дэвиса
Жена Усика отреагировала на поражение нокаутом Беринчика от Дэвиса
16.02.2025, 08:32 7
Бокс
Свитолина уничтожила нейтральную 18-ю ракетку на супертурнире в Дубае
Свитолина уничтожила нейтральную 18-ю ракетку на супертурнире в Дубае
16.02.2025, 17:47 28
Теннис
«Он часть Ромы будущего». Пресс-конференция Раньери после матча с Пармой
«Он часть Ромы будущего». Пресс-конференция Раньери после матча с Пармой
16.02.2025, 22:19
Футбол
200 миллионов. Салах решил, где хочет продолжить карьеру и начал переговоры
200 миллионов. Салах решил, где хочет продолжить карьеру и начал переговоры
16.02.2025, 18:35 2
Футбол
ЗИДАН: «Я сожалею, что так и не смог поиграть за этот клуб»
ЗИДАН: «Я сожалею, что так и не смог поиграть за этот клуб»
16.02.2025, 00:05 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем