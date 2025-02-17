Барселона догнала Реал. Гол Левандовски принес победу каталонцам над Райо
17 февраля состоялся заключительный матч 24-го тура чемпионата Испании
Вечером 17 февраля состоялся заключительный матч 24-го тура чемпионата Испании.
«Барселона» обыграла «Райо Вальекано» на домашнем Естадио Олимпико со счетом 1:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Единственный мяч был забит на 28-й минуте, когда польский форвард Роберт Левандовски реализовал пенальти.
Барселона догнала Реала по набранным очкам, и на вершине турнирной таблицы Ла Лиги воцарилось двоевластие.
Лидеры: Барселона, Реал (по 51) Атлетико Мадрид (50), Атлетик Бильбао (45), Вильярреал (41), Райо Вальекано (35).
Ла Лига. 24-й тур, 17 февраля
Барселона – Райо Вальекано – 1:0
Гол: Роберт Левандовски, 28 (пен)
Барселона: Щенсны, Бальде, Мартинес, Кубарси (Эрик Гарсия, 81), Форт (Кунде, 66), Педри, де Йонг (Касадо, 88), Рафинья, Гави (Ольмо, 66), Ямал, Левандовски (Ферран Торрес, 81).
Райо Вальекано: Баталья, Чаваррия, Мумин, Лежен, Рациу, Сисс (Оскар Валентин, 74), Диас (Гумбау, 61), Гарсия (Гвардиола, 87), Паласон (Трехо, 74), Де Фрутос, Нтека (Эмбарба, 61).
Предупреждения: Гави, 45+2, Ферран Торрес, 90+5 – Сисс, 27, Рациу, 41, Эмбарба, 87.
Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Роберт Левандовски, 28 (пен)
Фотогалерея
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поговаривают, что украинец, потеряв место в основном составе на позиции защитника, станет форвардом
Легендарный боксер считает, что Александр должен быть в тройке лидеров