Барселона догнала Реал. Гол Левандовски принес победу каталонцам над Райо

Вечером 17 февраля состоялся заключительный матч 24-го тура чемпионата Испании.

«Барселона» обыграла «Райо Вальекано» на домашнем Естадио Олимпико со счетом 1:0.

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Единственный мяч был забит на 28-й минуте, когда польский форвард Роберт Левандовски реализовал пенальти.

Барселона догнала Реала по набранным очкам, и на вершине турнирной таблицы Ла Лиги воцарилось двоевластие.

Лидеры: Барселона, Реал (по 51) Атлетико Мадрид (50), Атлетик Бильбао (45), Вильярреал (41), Райо Вальекано (35).

Ла Лига. 24-й тур, 17 февраля

Барселона – Райо Вальекано – 1:0

Гол: Роберт Левандовски, 28 (пен)

Барселона: Щенсны, Бальде, Мартинес, Кубарси (Эрик Гарсия, 81), Форт (Кунде, 66), Педри, де Йонг (Касадо, 88), Рафинья, Гави (Ольмо, 66), Ямал, Левандовски (Ферран Торрес, 81).

Райо Вальекано: Баталья, Чаваррия, Мумин, Лежен, Рациу, Сисс (Оскар Валентин, 74), Диас (Гумбау, 61), Гарсия (Гвардиола, 87), Паласон (Трехо, 74), Де Фрутос, Нтека (Эмбарба, 61).

Предупреждения: Гави, 45+2, Ферран Торрес, 90+5 – Сисс, 27, Рациу, 41, Эмбарба, 87.

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Роберт Левандовски, 28 (пен)

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