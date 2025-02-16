Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Барселона
17.02.2025 22:00 - : -
Райо Вальекано
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
16 февраля 2025, 21:32 |
130
0

Барселона – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 февраля матч 24-го тура Ла Лиги 

16 февраля 2025, 21:32 |
130
0
Барселона – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

В понедельник, 17 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Алавес».

Игра пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Барселона – Райо Вальекано
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Сумма удвоена. Бавария сделала предложение по полузащитнику Барселоны
Серлот забил больше всего голов в топ-5 европейских лигах, выходя на замену
В Ливерпуле нашли замену ван Дейку. Это звезда Барселоны
Райо Вальекано Барселона Барселона - Райо Вальекано Ла Лига чемпионат Испании по футболу смотреть онлайн
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

5 свободных агентов, игравших в сборной, нынче близких к завершению карьеры
Футбол | 16 февраля 2025, 08:21 12
5 свободных агентов, игравших в сборной, нынче близких к завершению карьеры
5 свободных агентов, игравших в сборной, нынче близких к завершению карьеры

Их лучшее время на футбольном поле, безусловно, осталось в прошлом…

«Находился в розыске». В ТЦК объяснили задержание игрока сборной Украины
Баскетбол | 16 февраля 2025, 19:47 24
«Находился в розыске». В ТЦК объяснили задержание игрока сборной Украины
«Находился в розыске». В ТЦК объяснили задержание игрока сборной Украины

Баскетболист Владимир Конев находился в розыске

СТЕПАНЕНКО: «Мне не нравится против них играть. Это странная команда»
Футбол | 16.02.2025, 09:19
СТЕПАНЕНКО: «Мне не нравится против них играть. Это странная команда»
СТЕПАНЕНКО: «Мне не нравится против них играть. Это странная команда»
Ювентус – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 16.02.2025, 20:37
Ювентус – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Ювентус – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
У Беринчика возникли серьезные проблемы перед боем с Дэвисом
Бокс | 15.02.2025, 21:16
У Беринчика возникли серьезные проблемы перед боем с Дэвисом
У Беринчика возникли серьезные проблемы перед боем с Дэвисом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса
«Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса
15.02.2025, 19:42 14
Бокс
Артета может принять безумное решение по Зинченко. И это не трансфер
Артета может принять безумное решение по Зинченко. И это не трансфер
16.02.2025, 08:49 19
Футбол
Суперзвезде Реала грозит дисквалификация на 12 матчей в Ла Лиге
Суперзвезде Реала грозит дисквалификация на 12 матчей в Ла Лиге
15.02.2025, 21:31 7
Футбол
Зона вылета все дальше. Миколенко помог Эвертону победить в матче АПЛ
Зона вылета все дальше. Миколенко помог Эвертону победить в матче АПЛ
15.02.2025, 21:39 7
Футбол
Вот это квалифаер. Костюк получила первую соперницу на супертурнире в ОАЭ
Вот это квалифаер. Костюк получила первую соперницу на супертурнире в ОАЭ
15.02.2025, 14:14 9
Теннис
Усик запланировал невероятный бой в Киеве против своего экс-соперника
Усик запланировал невероятный бой в Киеве против своего экс-соперника
16.02.2025, 09:16 5
Бокс
Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
15.02.2025, 20:46 7
Футбол
ВИДЕО. Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде
ВИДЕО. Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде
15.02.2025, 06:51 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем