17.02.2025 22:00 - : -
Испания16 февраля 2025, 21:32 |
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Барселона – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 февраля матч 24-го тура Ла Лиги
16 февраля 2025, 21:32 |
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В понедельник, 17 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Алавес».
Игра пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Барселона – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона – Райо ВальеканоСмотреть трансляцию
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