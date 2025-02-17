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Чемпионат Испании
Барселона
17.02.2025 22:00 - : -
Райо Вальекано
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Испания
17 февраля 2025, 04:04 | Обновлено 17 февраля 2025, 04:05
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0

Барселона – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 17 февраля в 22:00 по Киеву

17 февраля 2025, 04:04 | Обновлено 17 февраля 2025, 04:05
110
0
Барселона – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

17 февраля на «Эстади Олимпико» пройдет матч 24-го тура Примеры, в котором «Барселона» встретится с «Райо Вальекано». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Барселона

Команда в прошлом сезоне утратила трофеи в Суперкубке и Примере и толком ничего не показала в Лиге чемпионов - да, наконец-то вышли в плей-офф, но для того, чтобы, ведя в два мяча, вылететь от ПСЖ. Так что ни прежние заслуги, ни статус легенды как футболиста, не спасли Хави. В итоге в этом сезоне тренирует Флик. Ханси успел выиграть Суперкубок, с разгромной победой над Реалом, и со своими подопечными уверенно прошли основной раунд Лиги чемпионов - в итоге пропустили первый раунд плей-офф, и борьбу возобновят с 1/8 финала. Нет пока что проблем в Копе дель Рей, там уверенно и крупно побеждали и Бетис, и Валенсию. Но в Примере после 11 побед в 12 первых турах получилось выиграть только однажды за 8 поединков, и лишь в конце января справились с Валенсией и Алавесом. В прошлом туре Севилья была разгромлена на выезде 4:1.

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Райо Вальекано

Клуб в прошлом сезоне закончил на пограничной 17-й позиции. И хотя был отрыв на 5 очков от соседа снизу, Кадиса, все равно нужно было набрать обороты. И это в новой темпораде, безусловно, получилось. Пчелки могут стать главным открытием этого чемпионата - они ведут борьбу за еврокубки. А с начала декабря было только одно поражение, от Реала Сосьедад, причем в рамках кубка Испании. При этом зимой пчелки выиграли у Валенсии, Жироны, Леганеса, брали ничьи в том числе с мадридским Реалом и Вильярреалом. В прошлом туре с Вальядолидом выиграли, и это третья победа кряду.

Статистика личных встреч

Пчелки не проигрывали в 5 поединках кряду. Но в 2024-м году сине-гранатовые победили в обоих матчах.

Прогноз

Букмекерские конторы считают больше чем клуб дома безусловным фаворитом. Но и соперник неплох, и у хозяев есть вопросы по обороне. Так что перспективно смотрится вариант с оба забьют (коэффициент - 1,71).

Прогноз Sport.ua
Барселона
17 февраля 2025 -
22:00
Райо Вальекано
Обе забьют 1.71 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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