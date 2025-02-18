Вечером 17 февраля состоялся заключительный матч 24-го тура чемпионата Испании.

«Барселона» обыграла «Райо Вальекано» на домашнем Естадио Олимпико со счетом 1:0.

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Единственный мяч был забит на 28-й минуте, когда польский форвард Роберт Левандовски реализовал пенальти.

Барселона догнала Реала по набранным очкам, и на вершине турнирной таблицы Ла Лиги воцарилось двоевластие.

Ла Лига. 24-й тур, 17 февраля

Барселона – Райо Вальекано – 1:0

Гол: Роберт Левандовски, 28 (пен)

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Роберт Левандовски, 28 (пен)