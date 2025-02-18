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  4. Барселона – Райо Вальекано – 1:0. Как забил Левандовски. Видео гола и обзор
Чемпионат Испании
Барселона
17.02.2025 22:00 – FT 1 : 0
Райо Вальекано
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
18 февраля 2025, 00:43 | Обновлено 18 февраля 2025, 00:59
130
0

Барселона – Райо Вальекано – 1:0. Как забил Левандовски. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 24-го тура чемпионата Испании

18 февраля 2025, 00:43 | Обновлено 18 февраля 2025, 00:59
130
0
Барселона – Райо Вальекано – 1:0. Как забил Левандовски. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Вечером 17 февраля состоялся заключительный матч 24-го тура чемпионата Испании.

«Барселона» обыграла «Райо Вальекано» на домашнем Естадио Олимпико со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Единственный мяч был забит на 28-й минуте, когда польский форвард Роберт Левандовски реализовал пенальти.

Барселона догнала Реала по набранным очкам, и на вершине турнирной таблицы Ла Лиги воцарилось двоевластие.

Ла Лига. 24-й тур, 17 февраля

Барселона – Райо Вальекано – 1:0

Гол: Роберт Левандовски, 28 (пен)

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Роберт Левандовски, 28 (пен)

События матча

28’
ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Левандовски (Барселона).
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Барселона Роберт Левандовски Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу пенальти Ла Лига видео голов и обзор Барселона - Райо Вальекано
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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