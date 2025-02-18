Барселона – Райо Вальекано – 1:0. Как забил Левандовски. Видео гола и обзор
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Вечером 17 февраля состоялся заключительный матч 24-го тура чемпионата Испании.
«Барселона» обыграла «Райо Вальекано» на домашнем Естадио Олимпико со счетом 1:0.
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Единственный мяч был забит на 28-й минуте, когда польский форвард Роберт Левандовски реализовал пенальти.
Барселона догнала Реала по набранным очкам, и на вершине турнирной таблицы Ла Лиги воцарилось двоевластие.
Ла Лига. 24-й тур, 17 февраля
Барселона – Райо Вальекано – 1:0
Гол: Роберт Левандовски, 28 (пен)
Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Роберт Левандовски, 28 (пен)
События матча
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