Испания17 февраля 2025, 23:10 | Обновлено 17 февраля 2025, 23:56
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ВИДЕО. Пенальти от Левандовски принес Барселоне перевес в 1-м тайме
В матч 24-го тура чемпионата Испании счет открыт на 28-й минуте
17 февраля 2025, 23:10 | Обновлено 17 февраля 2025, 23:56
143
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17 февраля в 22:00 проходит матч 24-го тура чемпионата Испании.
«Барселона» принимает «Райо Вальекано» на Естадио Олимпико.
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Пенальти от Левандовски принес Барселоне перевес в 1-м тайме, счет открыт на 28-й минуте (1:0)
ГОЛ! 1:0. Роберт Левандовски, 28 (пен)
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