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  4. ВИДЕО. Пенальти от Левандовски принес Барселоне перевес в 1-м тайме
Испания
17 февраля 2025, 23:10 | Обновлено 17 февраля 2025, 23:56
143
0

ВИДЕО. Пенальти от Левандовски принес Барселоне перевес в 1-м тайме

В матч 24-го тура чемпионата Испании счет открыт на 28-й минуте

17 февраля 2025, 23:10 | Обновлено 17 февраля 2025, 23:56
143
0
ВИДЕО. Пенальти от Левандовски принес Барселоне перевес в 1-м тайме
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

17 февраля в 22:00 проходит матч 24-го тура чемпионата Испании.

«Барселона» принимает «Райо Вальекано» на Естадио Олимпико.

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Пенальти от Левандовски принес Барселоне перевес в 1-м тайме, счет открыт на 28-й минуте (1:0)

ГОЛ! 1:0. Роберт Левандовски, 28 (пен)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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