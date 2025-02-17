ВИДЕО. Пенальти от Левандовски принес Барселоне перевес в 1-м тайме

17 февраля в 22:00 проходит матч 24-го тура чемпионата Испании.

«Барселона» принимает «Райо Вальекано» на Естадио Олимпико.

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Пенальти от Левандовски принес Барселоне перевес в 1-м тайме, счет открыт на 28-й минуте (1:0)

ГОЛ! 1:0. Роберт Левандовски, 28 (пен)