Сезон завершен. Игрок Ливерпуля будет прооперирован из-за тяжелой травмы

Североирландский правый защитник «Ливерпуля» Конор Брэдли, как ожидается, выбыл до завершения нынешней кампании из-за серьезной травмы колена, полученной в матче 21-го тура Английской Премьер-лиги против лондонского «Арсенала» (0:0). Об этом сообщает авторитетный журналист Бен Джейкобс.

По официальной информации от «Ливерпуля», в ближайшие дни 22-летний футболист перенесет операцию, после чего станут известны точные сроки его возвращения на поле.

В сезоне 2025/26 Конор Брэдли провел 21 матч на клубном уровне, отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.