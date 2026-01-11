Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сезон завершен. Игрок Ливерпуля будет прооперирован из-за тяжелой травмы
Англия
11 января 2026, 15:02 |
384
0

Сезон завершен. Игрок Ливерпуля будет прооперирован из-за тяжелой травмы

Конор Брэдли травмировал колено в игре с Арсеналом

11 января 2026, 15:02 |
384
0
Сезон завершен. Игрок Ливерпуля будет прооперирован из-за тяжелой травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Брэдли

Североирландский правый защитник «Ливерпуля» Конор Брэдли, как ожидается, выбыл до завершения нынешней кампании из-за серьезной травмы колена, полученной в матче 21-го тура Английской Премьер-лиги против лондонского «Арсенала» (0:0). Об этом сообщает авторитетный журналист Бен Джейкобс.

По официальной информации от «Ливерпуля», в ближайшие дни 22-летний футболист перенесет операцию, после чего станут известны точные сроки его возвращения на поле.

В сезоне 2025/26 Конор Брэдли провел 21 матч на клубном уровне, отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

По теме:
Портсмут – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Портсмут – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Клопп не исчез с радаров: стал топ-менеджером сразу для нескольких клубов
Ливерпуль травма Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу травма колена Английская Премьер-лига Арсенал - Ливерпуль Конор Брэдли Бен Джейкобс
Дмитрий Вус Источник: Бен Джейкобс
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Футбол | 11 января 2026, 09:00 0
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике

Тренера разозлило поражение от «Браги»

Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Футбол | 11 января 2026, 07:16 0
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо

Стало известно, как был уволен Демьяненко в 2007 году

Экс-игрок сборной Украины сообщил, как убили бывшего президента Шахтера
Футбол | 11.01.2026, 07:54
Экс-игрок сборной Украины сообщил, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-игрок сборной Украины сообщил, как убили бывшего президента Шахтера
ФОТО. Тепло обнял. Перес поговорил с Луниным перед матчем против Барселоны
Футбол | 11.01.2026, 10:13
ФОТО. Тепло обнял. Перес поговорил с Луниным перед матчем против Барселоны
ФОТО. Тепло обнял. Перес поговорил с Луниным перед матчем против Барселоны
Бавария – Вольфсбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 11.01.2026, 12:33
Бавария – Вольфсбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Бавария – Вольфсбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
11.01.2026, 05:55 1
Футбол
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
09.01.2026, 10:46 10
Футбол
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
11.01.2026, 06:23
Футбол
Луис Энрике выбрал клуб, который будет возглавлять в следующем сезоне
Луис Энрике выбрал клуб, который будет возглавлять в следующем сезоне
09.01.2026, 12:21 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
09.01.2026, 09:33 1
Бокс
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
10.01.2026, 11:20 16
Теннис
С кем сыграет Свитолина? Определены пары 1/2 финала WTA 250 в Окленде
С кем сыграет Свитолина? Определены пары 1/2 финала WTA 250 в Окленде
09.01.2026, 10:49
Теннис
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
10.01.2026, 08:47 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем