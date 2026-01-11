Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Какой потрясающий гол!» Реакция фанов на забитый Ванатом мяч
Испания
11 января 2026, 14:46 |
579
0

«Какой потрясающий гол!» Реакция фанов на забитый Ванатом мяч

Гол Владислава Ваната стал победным для «Жироны» в матче с «Осасуной»

11 января 2026, 14:46 |
579
0
«Какой потрясающий гол!» Реакция фанов на забитый Ванатом мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

В матче 19-го тура испанской Ла Лиги «Жирона» на своем поле со счетом 1:0 обыграла «Осасуну». Автором победного гола стал украинский форвард Владислав Ванат.

Украинец отличился в конце первого тайма. На 44-й минуте Ванат пяткой отправил мяч в ворота соперника.

Украинец забил во втором матче чемпионата Испании подряд. Болельщики «Жироны» бурно отреагировали на эффектный гол украинца.

𝔍𝔬𝔰𝔥: Какой потрясающий гол от Ваната, он действительно заслужил его!

Aarón: Благодаря голу Ваната «Жирона» одержала убедительную победу со счетом 1:0.

Héctor: Ванат – фантастический игрок, который превзойдет 10 голов, о которых я упоминал, когда он подписывал контракт, и он, несомненно, игрок наивысшего уровня. Нападающий исключительного качества, он оказывает давление на защитников.

Xavier Martí Torrent: Ванат использует то, что у него есть. Но он не выигрывает ни одной дуэли.

Jordi R. S.: У Ваната другие характеристики, чем у Довбика! В плане использования пространства он очень хорош! Его нужно использовать гораздо чаще!

NIXELz: Мне очень нравится Ванат, но давайте не будем злоупотреблять случаем. Довбык был просто зверем, в плане игры он делал все хорошо и к тому же забивал голы.

makhanetsanatolii: Super Vanat!

ml_jabbie14: Очень важная победа, 6 очков из 6. Команда в очередной раз продемонстрировала, что значит гордость Жироны: бороться, сражаться и развиваться до самого конца. Мы пережили очень сложный 2025 год, но этот 2026 год мы начали наилучшим образом. Верьте, продолжайте и двигайтесь вперед!

По теме:
«Не самый искусный форвард». Испанские журналисты оценили супергол Ваната
Леванте – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Райо Вальекано – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Осасуна Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Владислав Ванат Жирона - Осасуна реакция болельщиков
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Футбол | 11 января 2026, 10:30 7
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист

Киевляне намерены подписать турка Эрена Айдина

6 самых дорогих украинских футболистов, чей контракт истекает летом 2026-го
Футбол | 11 января 2026, 12:45 0
6 самых дорогих украинских футболистов, чей контракт истекает летом 2026-го
6 самых дорогих украинских футболистов, чей контракт истекает летом 2026-го

В списке только те, кого Transfermarkt оценивает в 1,5 миллиона евро и больше…

Финал Брисбена поднимет Марту Костюк в топ-20 рейтинга WTA
Теннис | 10.01.2026, 15:10
Финал Брисбена поднимет Марту Костюк в топ-20 рейтинга WTA
Финал Брисбена поднимет Марту Костюк в топ-20 рейтинга WTA
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
Футбол | 10.01.2026, 14:57
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Теннис | 11.01.2026, 09:29
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
С кем сыграет Свитолина? Определены пары 1/2 финала WTA 250 в Окленде
С кем сыграет Свитолина? Определены пары 1/2 финала WTA 250 в Окленде
09.01.2026, 10:49
Теннис
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
10.01.2026, 11:20 16
Теннис
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
10.01.2026, 20:24 9
Футбол
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
09.01.2026, 12:27 41
Теннис
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
11.01.2026, 06:23
Футбол
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
09.01.2026, 08:03 8
Футбол
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
09.01.2026, 08:33 7
Футбол
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
09.01.2026, 10:46 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем