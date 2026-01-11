«Какой потрясающий гол!» Реакция фанов на забитый Ванатом мяч
Гол Владислава Ваната стал победным для «Жироны» в матче с «Осасуной»
В матче 19-го тура испанской Ла Лиги «Жирона» на своем поле со счетом 1:0 обыграла «Осасуну». Автором победного гола стал украинский форвард Владислав Ванат.
Украинец отличился в конце первого тайма. На 44-й минуте Ванат пяткой отправил мяч в ворота соперника.
Украинец забил во втором матче чемпионата Испании подряд. Болельщики «Жироны» бурно отреагировали на эффектный гол украинца.
𝔍𝔬𝔰𝔥: Какой потрясающий гол от Ваната, он действительно заслужил его!
Aarón: Благодаря голу Ваната «Жирона» одержала убедительную победу со счетом 1:0.
Héctor: Ванат – фантастический игрок, который превзойдет 10 голов, о которых я упоминал, когда он подписывал контракт, и он, несомненно, игрок наивысшего уровня. Нападающий исключительного качества, он оказывает давление на защитников.
Xavier Martí Torrent: Ванат использует то, что у него есть. Но он не выигрывает ни одной дуэли.
Jordi R. S.: У Ваната другие характеристики, чем у Довбика! В плане использования пространства он очень хорош! Его нужно использовать гораздо чаще!
NIXELz: Мне очень нравится Ванат, но давайте не будем злоупотреблять случаем. Довбык был просто зверем, в плане игры он делал все хорошо и к тому же забивал голы.
makhanetsanatolii: Super Vanat!
ml_jabbie14: Очень важная победа, 6 очков из 6. Команда в очередной раз продемонстрировала, что значит гордость Жироны: бороться, сражаться и развиваться до самого конца. Мы пережили очень сложный 2025 год, но этот 2026 год мы начали наилучшим образом. Верьте, продолжайте и двигайтесь вперед!
