Известно, почему состав Реала был изменен перед финалом Суперкубка Испании
Журналист Марио Картахена сообщает, что появление Гюлера в старте – ошибка
11 января в Джидде состоится финальный матч Суперкубка Испании между командами Барселона и Реал Мадрид.
В 19:45 по Киеву были обнародованы стартовые составы команд на игру. С первых минут у сливочных должен был выйти Арда Гюлер, однако затем Хаби Алонсо внес изменения в состав и выпустит вместо турка Гонсало Гарсию.
Как сообщает журналист Марио Картахена, появление Гюлера в списке стартовых игроков обычная ошибка. В план Реала изначально был включен выход Гонсало Гарсии.
Барселона и Реала начнут поединок за трофей Суперкубка Испании 11 января в 21:00 по Киеву.
The starting line-up has always been with Gonzalo Garcia and without Arda Güler.— Mario Cortegana (@MarioCortegana) January 11, 2026
The Turkish player's inclusion in the XI has been due to a mistake. @TheAthleticFC
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Довбик интересует «Лидс» и «Сандерленд»
Невероятная неделя Марты завершилась досадным поражением от первой ракетки мира