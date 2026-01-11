Известно, почему состав Реала был изменен перед финалом Суперкубка Испании

11 января в Джидде состоится финальный матч Суперкубка Испании между командами Барселона и Реал Мадрид.

В 19:45 по Киеву были обнародованы стартовые составы команд на игру. С первых минут у сливочных должен был выйти Арда Гюлер, однако затем Хаби Алонсо внес изменения в состав и выпустит вместо турка Гонсало Гарсию.

Как сообщает журналист Марио Картахена, появление Гюлера в списке стартовых игроков обычная ошибка. В план Реала изначально был включен выход Гонсало Гарсии.

Барселона и Реала начнут поединок за трофей Суперкубка Испании 11 января в 21:00 по Киеву.