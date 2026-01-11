Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известно, почему состав Реала был изменен перед финалом Суперкубка Испании
Суперкубок Испании
11 января 2026, 20:32 | Обновлено 11 января 2026, 20:48
Известно, почему состав Реала был изменен перед финалом Суперкубка Испании

Журналист Марио Картахена сообщает, что появление Гюлера в старте – ошибка

ФК Реал. Гонсало Гарсия

11 января в Джидде состоится финальный матч Суперкубка Испании между командами Барселона и Реал Мадрид.

В 19:45 по Киеву были обнародованы стартовые составы команд на игру. С первых минут у сливочных должен был выйти Арда Гюлер, однако затем Хаби Алонсо внес изменения в состав и выпустит вместо турка Гонсало Гарсию.

Как сообщает журналист Марио Картахена, появление Гюлера в списке стартовых игроков обычная ошибка. В план Реала изначально был включен выход Гонсало Гарсии.

Барселона и Реала начнут поединок за трофей Суперкубка Испании 11 января в 21:00 по Киеву.

Барселона Хаби Алонсо Реал Мадрид Суперкубок Испании по футболу стартовые составы Барселона - Реал Арда Гюлер Гонсало Гарсия
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
