ФОТО. Алонсо изменил стартовый состав Реала на финала Суперкубка Испании
Вместо Арды Гюлера в нападение выйдет Гонсало Гарсия
Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо внес изменения в стартовый составы команды на финальный матч Суперкубка Испании против Барселоны.
Изначально с первых минут должен был выйти турецкий атакующий хавбек Арда Гюлер. Однако Алонсо выпустил вместо него форварда Гонсало Гарсию.
Барселона и Реал начнут поединок за трофей 11 января в 21:00 по Киеву на стадионе King Abdullah Sports City в городе Джидда, Саудовская Аравия.
В полуфинале турнира Барселона разгромила Атлетик Бильбао 5:0, а Реал справился с Атлетико 2:1.
Обновленный стартовый состав Реала с Гонсало Гарсией
Изначальный выбор Хаби Алонсо с Арда Гюлером
