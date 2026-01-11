Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Алонсо изменил стартовый состав Реала на финала Суперкубка Испании
Суперкубок Испании
11 января 2026, 20:16 | Обновлено 11 января 2026, 20:46
Вместо Арды Гюлера в нападение выйдет Гонсало Гарсия

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо внес изменения в стартовый составы команды на финальный матч Суперкубка Испании против Барселоны.

Изначально с первых минут должен был выйти турецкий атакующий хавбек Арда Гюлер. Однако Алонсо выпустил вместо него форварда Гонсало Гарсию.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Барселона и Реал начнут поединок за трофей 11 января в 21:00 по Киеву на стадионе King Abdullah Sports City в городе Джидда, Саудовская Аравия.

В полуфинале турнира Барселона разгромила Атлетик Бильбао 5:0, а Реал справился с Атлетико 2:1.

Обновленный стартовый состав Реала с Гонсало Гарсией

Изначальный выбор Хаби Алонсо с Арда Гюлером

Барселона – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФОТО. А Роналду будет? Именитый экс-игрок Реала прибыл на Эль Класико
Известно, почему состав Реала был изменен перед финалом Суперкубка Испании
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
