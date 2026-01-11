ФОТО. Алонсо изменил стартовый состав Реала на финала Суперкубка Испании

Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо внес изменения в стартовый составы команды на финальный матч Суперкубка Испании против Барселоны.

Изначально с первых минут должен был выйти турецкий атакующий хавбек Арда Гюлер. Однако Алонсо выпустил вместо него форварда Гонсало Гарсию.

Барселона и Реал начнут поединок за трофей 11 января в 21:00 по Киеву на стадионе King Abdullah Sports City в городе Джидда, Саудовская Аравия.

В полуфинале турнира Барселона разгромила Атлетик Бильбао 5:0, а Реал справился с Атлетико 2:1.

Обновленный стартовый состав Реала с Гонсало Гарсией

Изначальный выбор Хаби Алонсо с Арда Гюлером