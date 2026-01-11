Где Мбаппе? Барселона – Реал: названы составы на финал Суперкубка Испании

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Суперкубок Испании
11 января 2026, 19:50 | Обновлено 11 января 2026, 20:40
0

Поединок начнется 11 января в 21:00 по Киеву в городе Джидда, Саудовская Аравия

Коллаж Sport.ua

Наставник команд Барселона и Реал Мадрид – Ханси Флик и Хаби Алонсо – назвали стартовые составы своих подопечных на финальный матч Суперкубка Испании.

Поединок за трофей между сине-гранатовыми и сливочными пройдет на стадионе King Abdullah Sports City в городе Джидда (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался в резерве. Ворота Реала будет защищать бельгиец Тибо Куртуа.

В атаке у Барселоны с первых минут выйдут Ламин Ямаль, Роберт Левандовски и Рафинья. У Реала в нападении сыграют Родриго и Винисус Жуниор. Звездный французский форвард Килиан Мбаппе остался на скамейке для запасных.

UPD: изначально в старте Реала находился Арда Гюлер, но позже турецкий хавбек был заменен на Гонсало Гарсию

Барселона: Жоан Гарсия, Кунде, Кубарси, Эрик Гарсия, Бальде, Педри, Де Йонг, Фермин Лопес, Ямаль, Рафинья, Левандовски

Реал: Куртуа, Хейсен, Асенсио, Вальверде, Каррерас, Тчуамени, Камавинга, Гонсало Гарсия, Беллингем, Родриго, Винисиус Жуниор

