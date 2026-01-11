Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. А Роналду будет? Именитый экс-игрок Реала прибыл на Эль Класико
Суперкубок Испании
11 января 2026, 20:50 | Обновлено 11 января 2026, 20:57
ФОТО. А Роналду будет? Именитый экс-игрок Реала прибыл на Эль Класико

Бензема будет наблюдать за финалом Суперкубка Испании против Барсы с трибун в Джидде

38-летний французский форвард Карим Бензема прибыл на финал Суперкубка Испании между Барселоной и Реалом.

Бензема выступает за королевский клуб с 2009 по 2023 год, а сейчас защищает цвета саудовского ФК Аль-Иттихад.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Карим будет наблюдать за Эль Класико с трибун стадиона в Джидде, Саудовская Аравия. Барселона и Реал начнут игру в 21:00 по Киеву.

Из бывших звезд Реала в Саудовской Аравии сейчас также выступает Криштиану Роналду (за Аль-Наср). О его возможном приезде на матч или отсутствии ничего неизвестно.

Барселона – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Известно, почему состав Реала был изменен перед финалом Суперкубка Испании
ФОТО. Алонсо изменил стартовый состав Реала на финала Суперкубка Испании
