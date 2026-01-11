ФОТО. А Роналду будет? Именитый экс-игрок Реала прибыл на Эль Класико
Бензема будет наблюдать за финалом Суперкубка Испании против Барсы с трибун в Джидде
38-летний французский форвард Карим Бензема прибыл на финал Суперкубка Испании между Барселоной и Реалом.
Бензема выступает за королевский клуб с 2009 по 2023 год, а сейчас защищает цвета саудовского ФК Аль-Иттихад.
Карим будет наблюдать за Эль Класико с трибун стадиона в Джидде, Саудовская Аравия. Барселона и Реал начнут игру в 21:00 по Киеву.
Из бывших звезд Реала в Саудовской Аравии сейчас также выступает Криштиану Роналду (за Аль-Наср). О его возможном приезде на матч или отсутствии ничего неизвестно.
🚨 ¡Benzema, Florentino Pérez y Anas Laghrari juntos en la final de la Supercopa de España!— Diario AS (@diarioas) January 11, 2026
📡 En directo: https://t.co/tknZSGKGv7
🏆 #BarçarealMadrid #superSuperco pic.twitter.com/6G0ahxQhIw
