Игрок сборной Украины из-за конкуренции был вынужден покинуть Динамо

Украина. Премьер лига
11 января 2026, 20:25 |
Велетень рассказал, как покинул клуб

ФК Полесья. Владислав Велетень

Футболист сборной Украины и «Полесья» Владислав Велетень рассказал, что из-за конкуренции был вынужден покинуть «Динамо» в 2021 году.

«Если бы существовал дублирующий состав, думаю, мы бы продлили контракт, и у меня было бы еще два-три года, чтобы доказать свою полезность. Но дублей не было. В «Черноморец», где тогда тренером был Мороз, меня брать не захотели, а оставаться без практики я сам не хотел», – сказал Велетень.

В этом сезоне Велетень провел 15 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
