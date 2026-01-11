Игрок сборной Украины из-за конкуренции был вынужден покинуть Динамо

Футболист сборной Украины и «Полесья» Владислав Велетень рассказал, что из-за конкуренции был вынужден покинуть «Динамо» в 2021 году.

«Если бы существовал дублирующий состав, думаю, мы бы продлили контракт, и у меня было бы еще два-три года, чтобы доказать свою полезность. Но дублей не было. В «Черноморец», где тогда тренером был Мороз, меня брать не захотели, а оставаться без практики я сам не хотел», – сказал Велетень.

В этом сезоне Велетень провел 15 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.