Игрок сборной Украины получил травму, лег под нож и пропустит много времени
Велетень получил перелом малоберцовой кости
Во время тренировки хавбек «Полесья» и сборной Украины Владислав Велетень получил серьезную травму. Медицинские тесты показали перелом малоберцовой кости, разрыв синдесмоза и дельтовидной связки.
Футболисту провели операцию в тот же вечер, и она прошла успешно.
Ожидается, что на восстановление Велетню понадобится примерно четыре месяца.
В этом сезоне Велетень провел 15 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.
Ранее воспитанник киевского «Динамо» Владислав Велетень объяснил, почему покинул команду в 2021 году.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр отметился голевой передачей на Эрнеста Мучи в матче Гезтепе – Трабзонспор
Лидером после первого круга турнира неожиданно стал черкасский ЛНЗ