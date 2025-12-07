Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок сборной Украины получил травму, лег под нож и пропустит много времени
Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 21:51 |
891
1

Игрок сборной Украины получил травму, лег под нож и пропустит много времени

Велетень получил перелом малоберцовой кости

07 декабря 2025, 21:51 |
891
1 Comments
Игрок сборной Украины получил травму, лег под нож и пропустит много времени
ФК Полесья. Владислав Велетень

Во время тренировки хавбек «Полесья» и сборной Украины Владислав Велетень получил серьезную травму. Медицинские тесты показали перелом малоберцовой кости, разрыв синдесмоза и дельтовидной связки.

Футболисту провели операцию в тот же вечер, и она прошла успешно.

Ожидается, что на восстановление Велетню понадобится примерно четыре месяца.

В этом сезоне Велетень провел 15 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Ранее воспитанник киевского «Динамо» Владислав Велетень объяснил, почему покинул команду в 2021 году.

По теме:
Металлист 1925 обратился к фанатам после отмененного матча с Вересом
Федык рассказал, за счет чего Рух сумел победить Полесье
На матч с Полтавой не поехал один игрок Эпицентра
Полесье Житомир сборная Украины по футболу травма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Владислав Велетень
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как Зубков вырезал ассист со штрафного на бильярдный удар партнера
Футбол | 07 декабря 2025, 20:53 0
ВИДЕО. Как Зубков вырезал ассист со штрафного на бильярдный удар партнера
ВИДЕО. Как Зубков вырезал ассист со штрафного на бильярдный удар партнера

Александр отметился голевой передачей на Эрнеста Мучи в матче Гезтепе – Трабзонспор

Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Футбол | 07 декабря 2025, 06:23 25
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера

Лидером после первого круга турнира неожиданно стал черкасский ЛНЗ

ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
Футбол | 07.12.2025, 08:57
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
В Металлисте 1925 назвали причину проблем с освещением в Житомире
Футбол | 07.12.2025, 19:22
В Металлисте 1925 назвали причину проблем с освещением в Житомире
В Металлисте 1925 назвали причину проблем с освещением в Житомире
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Футбол | 07.12.2025, 00:00
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
На заключну частину чемпіонату має бути готовий
Ответить
0
Популярные новости
Легендарная команда Ф1 проведет свой последний Гран-при. Каким был ее путь
Легендарная команда Ф1 проведет свой последний Гран-при. Каким был ее путь
05.12.2025, 16:45 1
Авто/мото
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
06.12.2025, 08:06 2
Футбол
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
07.12.2025, 07:22
Бокс
IBF приняла официальное решение по бою Усик – Уайлдер
IBF приняла официальное решение по бою Усик – Уайлдер
06.12.2025, 02:02
Бокс
В серии буллитов определен соперник Украины в четвертьфинале ЧМ по socca
В серии буллитов определен соперник Украины в четвертьфинале ЧМ по socca
06.12.2025, 06:23 1
Другие виды
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
07.12.2025, 08:08 33
Футбол
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
06.12.2025, 06:55 8
Футбол
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
05.12.2025, 21:10 91
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем