Игрок сборной Украины получил травму, лег под нож и пропустит много времени

Во время тренировки хавбек «Полесья» и сборной Украины Владислав Велетень получил серьезную травму. Медицинские тесты показали перелом малоберцовой кости, разрыв синдесмоза и дельтовидной связки.

Футболисту провели операцию в тот же вечер, и она прошла успешно.

Ожидается, что на восстановление Велетню понадобится примерно четыре месяца.

В этом сезоне Велетень провел 15 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

