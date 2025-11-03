Футболист сборной Украины покинул Динамо из-за травмы и операций

Воспитанник киевского «Динамо» Владислав Велетень объяснил, почему покинул команду в 2021 году.

«Тогда была большая конкуренция, много сильных легионеров, а я еще и травму получил – две операции, год без игры. Когда закончился контракт с «Динамо» U-19, команду U-21 уже распустили.

Новый клуб найти не удавалось: просмотры, отказы, война. Чемпионат продолжается, все играют, а ты – нигде. Меня пустили тренироваться на базу «Динамо», занимался сам, иногда играл на районном уровне в Борисполе, чтобы не терять форму.

Было тяжело, но я не сдавался. В конце концов, получил шанс в «Колосе». Контракт – минимальный, зарплата меньше аренды жилья. Но главное было одно – шанс проявить себя в УПЛ», – сказал Велетень.