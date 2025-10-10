Новичок сборной Украины: «О вызове от Реброва узнал в подтрибунке»

Первый вызов в сборную Украины перед матчами отбора ЧМ-2026 получил хавбек Полесья Владислав Велетень. Игрок рассказал о своих ощущениях от этого события:

«Чтобы описать свое состояние сейчас, достаточно одного слова – счастлив. Буду еще счастливее, если мы победим в этих двух матчах. Приятно тренироваться с лучшими игроками Украины. Сегодня занятие было легким, думаю, следующее будет более сложным и интересным. О своем вызове в сборную я узнал от представителей «Полесья», когда меня заменили в матче. Где-то на 70-й минуте прямо во время встречи.

Пошел в подтрибунку, потому что было достаточно холодно, и там узнал. Наверное, редкий случай. Отреагировал, конечно, положительно. Первый сообщил об этом своей девушке, но пока добрался домой из Житомира в Киев, уже начали мне звонить по телефону и писать. Телефон был красный. Я был рад, но не нервничал, понимал, что надо так же работать и играть в футбол.

Что касается моей личной цели на этом сборе – хочу что-то положительное дать команде, если выйду на поле. Среди сборников раньше знал ребят из молодежки – Ваната, Волошина, Бражко, Забарного. Ну и, конечно, партнеров из «Полесья» – Гуцуляка, Назаренко, Михайличенко. Особой адаптации в лагере сборной у меня не было. Половину команды знаю, ведь когда-то играли вместе.

Исландию мы сегодня просматривали – силовая команда, но умеет играть в футбол. Есть хорошие исполнители в линии атаки. Говорили также об Азербайджане. С ними нужно больше заострять, идти в атаку, бить по воротам. В прошлом матче контроля было много, а xG был маленьким», – сказал Велетень.

Сборная Украины 10 октября сыграет против Исландии, а 13 октября выйдет на поле с Азербайджаном.