Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Новичок сборной Украины: «О вызове от Реброва узнал в подтрибунке»
Чемпионат мира
10 октября 2025, 18:24
1

Новичок сборной Украины: «О вызове от Реброва узнал в подтрибунке»

Велетень рассказал о том, как оказался в сборной Украины

Новичок сборной Украины: «О вызове от Реброва узнал в подтрибунке»
УАФ. Владислав Велетень

Первый вызов в сборную Украины перед матчами отбора ЧМ-2026 получил хавбек Полесья Владислав Велетень. Игрок рассказал о своих ощущениях от этого события:

«Чтобы описать свое состояние сейчас, достаточно одного слова – счастлив. Буду еще счастливее, если мы победим в этих двух матчах. Приятно тренироваться с лучшими игроками Украины. Сегодня занятие было легким, думаю, следующее будет более сложным и интересным. О своем вызове в сборную я узнал от представителей «Полесья», когда меня заменили в матче. Где-то на 70-й минуте прямо во время встречи.

Пошел в подтрибунку, потому что было достаточно холодно, и там узнал. Наверное, редкий случай. Отреагировал, конечно, положительно. Первый сообщил об этом своей девушке, но пока добрался домой из Житомира в Киев, уже начали мне звонить по телефону и писать. Телефон был красный. Я был рад, но не нервничал, понимал, что надо так же работать и играть в футбол.

Что касается моей личной цели на этом сборе – хочу что-то положительное дать команде, если выйду на поле. Среди сборников раньше знал ребят из молодежки – Ваната, Волошина, Бражко, Забарного. Ну и, конечно, партнеров из «Полесья» – Гуцуляка, Назаренко, Михайличенко. Особой адаптации в лагере сборной у меня не было. Половину команды знаю, ведь когда-то играли вместе.

Исландию мы сегодня просматривали – силовая команда, но умеет играть в футбол. Есть хорошие исполнители в линии атаки. Говорили также об Азербайджане. С ними нужно больше заострять, идти в атаку, бить по воротам. В прошлом матче контроля было много, а xG был маленьким», – сказал Велетень.

Сборная Украины 10 октября сыграет против Исландии, а 13 октября выйдет на поле с Азербайджаном.

По теме:
«Сумасшедшие эмоции». Арнаутович побил бомбардирский рекорд сборной Австрии
Игроки сборной Украины стоят в 4 раза дороже футболистов Исландии
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 10 октября. Смотреть онлайн LIVE
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Владислав Велетень Сергей Ребров дебют
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
serhiy11
Вітаю і удачі !!!
