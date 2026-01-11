Все решил автогол. Лацио одержал трудную победу над Вероной

В воскресенье, 11 января, состоялся матч 20-го тура Серии А между «Вероной» и «Лацио».

Игра прошла в Вероне на стадионе «Стадио Марк'Антонио Бентегоди» и завершилась со счетом 0:1.

«Лацио» имел значительное преимущество во владении мячом, но долгое время не мог воплотить его в гол. Преодолели сопротивление соперника «орлы» на 79-й минуте, когда прострел Лаццари срезал в собственные ворота Нельссон.

Благодаря этой победе «Лацио» с 28 очками в активе поднялся на восьмое место в турнирной таблице, а «Верона» занимает 19-е, имея 13 баллов.

Серия А. 20-й тур, 11 января

Верона – Лацио – 0:1

Голы: Нельссон, 79 (автогол)