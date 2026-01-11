Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
11 января 2026, 21:06
Вольфсбург потерпел крупнейшее в истории клуба поражение в Бундеслиге

Впервые «волки» проиграли с разницей в 7 мячей

Вольфсбург потерпел крупнейшее в истории клуба поражение в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine

Вольфсбург потерпел самое крупное в своей истории поражение в Бундеслиге, уступив в Мюнхене Баварии со счетом 1:8 в матче 16-го тура.

До этой игры «волки» никогда не проигрывали в чемпионате Германии с разницей в 7 голов.

Трижды до сегодняшнего дня Вольфсбург проигрывал со счетом 0:6, который был самым крупным: против Боруссии из Дортмунда (2022/23) и Баварии (2016/17 и 2018/19).

Крупнейшие поражения Вольфсбурга в Бундеслиге

  • Бавария – Вольфсбург – 8:1 (2025/26)
  • Боруссия Дортмунд – Вольфсбург – 6:0 (2022/23)
  • Бавария – Вольфсбург – 6:0 (2018/19)
  • Вольфсбург – Бавария – 0:6 (2016/17)
  • Вольфсбург – Вердер – 2:7 (1999/00)
  • Боруссия Дортмунд – Вольфсбург – 6:1 (2021/22)
  • Вольфсбург – Бавария – 1:6 (2013/14)
  • Вердер – Вольфсбург – 6:1 (2005/06)
  • Дуйсбург – Вольфсбург – 6:1 (1998/99)
