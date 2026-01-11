Германия11 января 2026, 21:06 |
Вольфсбург потерпел крупнейшее в истории клуба поражение в Бундеслиге
Впервые «волки» проиграли с разницей в 7 мячей
Вольфсбург потерпел самое крупное в своей истории поражение в Бундеслиге, уступив в Мюнхене Баварии со счетом 1:8 в матче 16-го тура.
До этой игры «волки» никогда не проигрывали в чемпионате Германии с разницей в 7 голов.
Трижды до сегодняшнего дня Вольфсбург проигрывал со счетом 0:6, который был самым крупным: против Боруссии из Дортмунда (2022/23) и Баварии (2016/17 и 2018/19).
Крупнейшие поражения Вольфсбурга в Бундеслиге
- Бавария – Вольфсбург – 8:1 (2025/26)
- Боруссия Дортмунд – Вольфсбург – 6:0 (2022/23)
- Бавария – Вольфсбург – 6:0 (2018/19)
- Вольфсбург – Бавария – 0:6 (2016/17)
- Вольфсбург – Вердер – 2:7 (1999/00)
- Боруссия Дортмунд – Вольфсбург – 6:1 (2021/22)
- Вольфсбург – Бавария – 1:6 (2013/14)
- Вердер – Вольфсбург – 6:1 (2005/06)
- Дуйсбург – Вольфсбург – 6:1 (1998/99)
