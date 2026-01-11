Вольфсбург потерпел крупнейшее в истории клуба поражение в Бундеслиге

Вольфсбург потерпел самое крупное в своей истории поражение в Бундеслиге, уступив в Мюнхене Баварии со счетом 1:8 в матче 16-го тура.

До этой игры «волки» никогда не проигрывали в чемпионате Германии с разницей в 7 голов.

Трижды до сегодняшнего дня Вольфсбург проигрывал со счетом 0:6, который был самым крупным: против Боруссии из Дортмунда (2022/23) и Баварии (2016/17 и 2018/19).

Крупнейшие поражения Вольфсбурга в Бундеслиге