Суперкубок Испании
11 января 2026, 21:05 |
Барселона – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор финального матча Суперкубка Испании

Барселона – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

11 января проходит финальный матч за Суперкубок Испании между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы играют на King Abdullah Sports City в городе Джидда, Саудовская Аравия. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Суперкубок Испании. Финал, 11 января

Барселона – Реал Мадрид – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Барселона – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Барселона Реал Мадрид Суперкубок Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
