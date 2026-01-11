Суперкубок Испании11 января 2026, 21:05 |
Барселона – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор финального матча Суперкубка Испании
11 января 2026, 21:05 |
11 января проходит финальный матч за Суперкубок Испании между командами Барселона и Реал Мадрид.
Коллективы играют на King Abdullah Sports City в городе Джидда, Саудовская Аравия. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.
Суперкубок Испании. Финал, 11 января
Барселона – Реал Мадрид – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Барселона – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
