Барселона – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

11 января проходит финальный матч за Суперкубок Испании между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы играют на King Abdullah Sports City в городе Джидда, Саудовская Аравия. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Суперкубок Испании. Финал, 11 января

Барселона – Реал Мадрид – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Барселона – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция