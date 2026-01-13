Забарный отреагировал на сенсационное поражение ПСЖ от ФК Париж в Кубке
Илья провел все 90 минут в столичном дерби Франции и даже имел голевой шанс
Украинский центрбек ПСЖ Илья Забарный в интервью клубе пресс-службе прокомментировал поражение команды в матче 1/16 финала Кубка Франции 2025/26 против ФК Париж (0:1):
«Конечно, ПСЖ всегда борется за титулы, поэтому вылет из Кубка – очень плохая новость для нас. Но такова футбольная жизнь. Мы должны принять это, проанализировать и двигаться дальше.
Нам нужно восстановиться и быть готовыми отдать все силы в пятницу. Хорошо, что у нас впереди еще много матчей, так что мы можем сосредоточиться на следующем и двигаться дальше».
Забарный провел весь поединок против ФК Париж и даже имел голевой шанс на 90+2-й минуте, опасно пробив головой по воротам.
В пятницу, 16 января ПСЖ сыграет против Лилля в 18-м туре Лиги 1.
Видеообзор матча ПСЖ – Париж (0:1)
Фото Ильи Забарного с матча ПСЖ – Париж
