Забарный отреагировал на сенсационное поражение ПСЖ от ФК Париж в Кубке

Украинский центрбек ПСЖ Илья Забарный в интервью клубе пресс-службе прокомментировал поражение команды в матче 1/16 финала Кубка Франции 2025/26 против ФК Париж (0:1):

«Конечно, ПСЖ всегда борется за титулы, поэтому вылет из Кубка – очень плохая новость для нас. Но такова футбольная жизнь. Мы должны принять это, проанализировать и двигаться дальше.

Нам нужно восстановиться и быть готовыми отдать все силы в пятницу. Хорошо, что у нас впереди еще много матчей, так что мы можем сосредоточиться на следующем и двигаться дальше».

Забарный провел весь поединок против ФК Париж и даже имел голевой шанс на 90+2-й минуте, опасно пробив головой по воротам.

В пятницу, 16 января ПСЖ сыграет против Лилля в 18-м туре Лиги 1.

Видеообзор матча ПСЖ – Париж (0:1)

Фото Ильи Забарного с матча ПСЖ – Париж

