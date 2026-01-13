Руни заявил о готовности войти в штаб нового тренера МЮ

Легендарный нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказал мнение о том, кто должен встать у руля команды, и выразил личное желание пополнить тренерский штаб «красных дьяволов». Ранее в прессе появилась информация, что фаворитом на пост главного тренера считается Майкл Каррик.

«Не имеет значения, будет ли это Майкл [Каррик], Флетч [Даррен Флетчер], Джон О'Ши или я – коллективу необходимы личности, которые чувствуют дух клуба, переживают за него и осознают, что значит носить футболку «Манчестер Юнайтед». Это ключевой момент. Команда лишилась своей самобытности и той семейной атмосферы, которая была раньше.

Будь то Уле [Уле–Гуннар Сульшер] или Майкл – это шанс возродить истинный характер «Юнайтед» внутри состава. Стал бы я помощником Каррика? Безусловно! Тут и думать нечего. Я не пытаюсь навязать свои услуги, но хочу, чтобы все понимали: если поступит предложение войти в штаб, я отвечу согласием», – поделился мыслями Руни в эфире подкаста BBC.