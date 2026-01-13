Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Виталий Сачко – Виктор Дурасович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
13 января 2026, 03:50 |
13
0

Виталий Сачко – Виктор Дурасович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первого раунда квалификации Australian Open 2026

13 января 2026, 03:50 |
13
0
Виталий Сачко – Виктор Дурасович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Виталий Сачко

Утром 13 января украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 166) стартует на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В первом раунде отбора украинец сыграет против Виктора Дурасовича (Норвегия, ATP 323). Поединок состоится четвертым запуском на 1573 Arena. Ориентировочное время начала матча – 07:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет второе очное противостояние соперников. Счет 1:0 в пользу Виталия.

Победитель этого поединка во втором круге встретится либо с Мойрани Будзигом, либо с Лиамом Дракслем.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Калинина вышла во второй раунд квалификации Australian Open 2026
Дарья Снигур – Катажина Кава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина – Джоанна Гарленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Виталий Сачко Виктор Дурасович смотреть онлайн Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Футбол | 12 января 2026, 06:55 0
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре

Клуб поздравил резервного вратаря Дениса Игнатенко

ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
Футбол | 12 января 2026, 19:27 7
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо

Команду принял Альваро Арбелоа

Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
Футбол | 12.01.2026, 05:30
Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Теннис | 12.01.2026, 23:23
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Отгрузили пять голов. Ювентус вынес Кремонезе и ворвался в топ-4 Серии A
Футбол | 12.01.2026, 23:45
Отгрузили пять голов. Ювентус вынес Кремонезе и ворвался в топ-4 Серии A
Отгрузили пять голов. Ювентус вынес Кремонезе и ворвался в топ-4 Серии A
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
11.01.2026, 17:21 16
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
12.01.2026, 19:18 84
Футбол
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
11.01.2026, 23:08 25
Футбол
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
12.01.2026, 08:08 5
Футбол
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
12.01.2026, 08:00 18
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
11.01.2026, 05:12 2
Бокс
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
12.01.2026, 00:25 2
Бокс
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
12.01.2026, 06:30 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем