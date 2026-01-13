Виталий Сачко – Виктор Дурасович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Утром 13 января украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 166) стартует на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В первом раунде отбора украинец сыграет против Виктора Дурасовича (Норвегия, ATP 323). Поединок состоится четвертым запуском на 1573 Arena. Ориентировочное время начала матча – 07:00 по Киеву.

Это будет второе очное противостояние соперников. Счет 1:0 в пользу Виталия.

Победитель этого поединка во втором круге встретится либо с Мойрани Будзигом, либо с Лиамом Дракслем.

