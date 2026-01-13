Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Барселоне отреагировали на увольнение Алонсо
Испания
13 января 2026, 03:55
В Барселоне отреагировали на увольнение Алонсо

Деку поделился мнением об отставке тренера Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

Спортивный директор «Барселоны» Деку поделился мнением об отставке Хаби Алонсо с должности тренера мадридского клуба. Напомним, решение об увольнении было принято после фиаско «сливочных» в решающем матче за Суперкубок Испании против «сине–гранатовых» (2:3).

«Данное событие вызывает у меня определенное удивление, учитывая, что он занимал этот пост совсем короткий период времени», – цитирует Деку популярное издание Marca.

Испанский специалист руководил коллективом с летнего межсезонья 2025 года. Вакантное место главного тренера «Реала» досталось другому бывшему футболисту клуба – Альваро Арбелоа.

На текущий момент в Ла Лиге мадридцы располагаются на второй строчке, имея в багаже 45 баллов после 19 туров.

Деку Барселона Ла Лига Реал Мадрид Хаби Алонсо Суперкубок Испании по футболу Альваро Арбелоа
Михаил Олексиенко Источник: Marca
