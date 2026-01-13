В Барселоне отреагировали на увольнение Алонсо
Деку поделился мнением об отставке тренера Реала
Спортивный директор «Барселоны» Деку поделился мнением об отставке Хаби Алонсо с должности тренера мадридского клуба. Напомним, решение об увольнении было принято после фиаско «сливочных» в решающем матче за Суперкубок Испании против «сине–гранатовых» (2:3).
«Данное событие вызывает у меня определенное удивление, учитывая, что он занимал этот пост совсем короткий период времени», – цитирует Деку популярное издание Marca.
Испанский специалист руководил коллективом с летнего межсезонья 2025 года. Вакантное место главного тренера «Реала» досталось другому бывшему футболисту клуба – Альваро Арбелоа.
На текущий момент в Ла Лиге мадридцы располагаются на второй строчке, имея в багаже 45 баллов после 19 туров.
