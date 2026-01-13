Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Слот не сдержал эмоций: Вирц перевернул игру со скамьи
Англия
13 января 2026, 03:39 | Обновлено 13 января 2026, 03:40
46
0

Слот не сдержал эмоций: Вирц перевернул игру со скамьи

Тренер Ливерпуля поделился мыслями после триумфа над Барнсли

13 января 2026, 03:39 | Обновлено 13 января 2026, 03:40
46
0
Слот не сдержал эмоций: Вирц перевернул игру со скамьи
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился мыслями после триумфа над «Барнсли» (4:1) в рамках третьего раунда Кубка Англии.

О ходе встречи «Меня порадовали наши забитые мячи – они получились действительно эффектными. Однако, на мой взгляд, поединок излишне долго держал в напряжении.

При результате 2:0 мы позволили сопернику отличиться, что создало нам трудности почти до самого финала. Итак, голы были хороши, но контроля над игрой через владение мячом нам не хватало».

Об ошибке Собослаи, приведшей к голу «Убежден, что подобным образом не стоит действовать ни в кубковых турнирах, ни в контрольных играх, ни даже в процессе тренировок. Это был весьма специфический выбор. У меня сформировалось четкое видение этой ситуации, но я оставлю его при себе и обсужу детали лично с Домиником».

О выходе Вирца на замену «Если футболист за отведенные полчаса успевает забить, ассистировать и организовать еще несколько опасных эпизодов, то можно смело утверждать, что он добавил нашей игре креативности. Именно в этом команда нуждалась сегодня», – резюмировал Слот.

По теме:
Ліверпуль – Барнслі – 4:1. Разгром в Кубке Англии. Видео голов и обзор
Ливерпуль переиграл Барнсли и вышел в 1/16 финала Кубка Англии
Назван стартовый состав Ливерпуля на кубковый матч против Барнсли
Арне Слот Ливерпуль Барнсли Кубок Англии по футболу Флориан Вирц Доминик Собослаи
Михаил Олексиенко Источник: BBC
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Футбол | 12 января 2026, 12:57 3
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка

Владислав Герич в нынешнем сезоне провел 12 матчей в составе одесского «Черноморца»

ФОТО. Жена футболиста сборной Украины покорила идеальной фигурой на пляже
Футбол | 13 января 2026, 02:48 0
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины покорила идеальной фигурой на пляже
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины покорила идеальной фигурой на пляже

Кристина Яремчук снова привлекла внимание

Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
Футбол | 12.01.2026, 04:30
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Футбол | 12.01.2026, 06:55
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
МЮ готов объявить о новом тренере. Начнет работу с матча против Ман Сити
Футбол | 12.01.2026, 20:45
МЮ готов объявить о новом тренере. Начнет работу с матча против Ман Сити
МЮ готов объявить о новом тренере. Начнет работу с матча против Ман Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
11.01.2026, 09:29 48
Теннис
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
11.01.2026, 23:08 25
Футбол
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
11.01.2026, 09:00
Футбол
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
11.01.2026, 08:05 20
Теннис
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
11.01.2026, 07:54 15
Футбол
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
11.01.2026, 07:16 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
12.01.2026, 19:18 84
Футбол
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
12.01.2026, 00:25 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем