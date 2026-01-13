Слот не сдержал эмоций: Вирц перевернул игру со скамьи

Тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился мыслями после триумфа над «Барнсли» (4:1) в рамках третьего раунда Кубка Англии.

О ходе встречи «Меня порадовали наши забитые мячи – они получились действительно эффектными. Однако, на мой взгляд, поединок излишне долго держал в напряжении.

При результате 2:0 мы позволили сопернику отличиться, что создало нам трудности почти до самого финала. Итак, голы были хороши, но контроля над игрой через владение мячом нам не хватало».

Об ошибке Собослаи, приведшей к голу «Убежден, что подобным образом не стоит действовать ни в кубковых турнирах, ни в контрольных играх, ни даже в процессе тренировок. Это был весьма специфический выбор. У меня сформировалось четкое видение этой ситуации, но я оставлю его при себе и обсужу детали лично с Домиником».

О выходе Вирца на замену «Если футболист за отведенные полчаса успевает забить, ассистировать и организовать еще несколько опасных эпизодов, то можно смело утверждать, что он добавил нашей игре креативности. Именно в этом команда нуждалась сегодня», – резюмировал Слот.