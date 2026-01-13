Соглашение между Рухом и Карпатами. Что получили львы за вложенные $24 млн

Соглашение между львовскими Рухом и Карпатами, о котором публично стало известно 31 декабря 2024 года, подвело черту под длительной конкуренцией двух проектов из одного футбольного региона.

Инициатором договоренностей выступил владелец Руха Григорий Козловский, который вынашивал идею так называемого слияния как минимум год. Он осознавал, что Рух обладает монополией на большинство самых талантливых молодых игроков Львовщины, тогда как бренд Карпат сохраняет значительно более сильные позиции в глазах болельщиков. Конкуренция в такой конфигурации оказалась стратегически невыгодной для Руха.

Непосредственным триггером для активной фазы переговоров стало поражение Руха от Оболони в декабре, после которого Козловский предложил президенту Карпат Владимиру Маткивскому предметно двигаться к соглашению. Консультации проходили при участии руководителей обоих клубов и касались как оценки игроков, так и финальной суммы договоренности.

Окончательная сумма соглашения между Карпатами и Рухом составила 24 млн долларов. Эти средства, выплаченные Карпатами, были реинвестированы в строительство новой академии Григория Козловского на полях Маркевича, общая стоимость которой оценивается примерно в 30 млн долларов. Остальную сумму (6 млн долларов) владелец Руха покрыл за счет собственных средств.

Для Руха соглашение позволило закрыть ряд финансовых вопросов, в частности задолженности перед персоналом академии и невыплаченные премиальные основному составу за сезон, в котором команда была близка к выходу в еврокубки. Клуб Рух сохранил право на процент от будущих продаж своих игроков Карпатами, который составляет не менее 10%. В частности, за переход Краснопира (из Карпат в Полесье) Рух должен получить около 300 тысяч долларов.

Карпаты, по условиям соглашения, получили возможность подписывать любого игрока Руха, а также ежегодно привлекать лучших воспитанников академии. Это дало клубу возможность системно наполнять состав местными футболистами. Срок договоренности рассчитан на 10 лет.