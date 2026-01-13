Два экс-игрока сборной Украины и Динамо будут играть вместе в Казахстане
Макаренко и Беседин могут объединиться в «Иртыше»
Бывших футболистов киевского «Динамо» Евгения Макаренко и Артема Беседина связывают с возможным объединением в клубе из Казахстана.
Обоих украинцев сватают в «Иртыш», который недавно вернулся в первый дивизион страны, отмечают казахстанские СМИ.
Отметим, что Евгений Макаренко с января 2025 года находится в статусе свободного агента. Последним клубом 34-летнего полузащитника был казахстанский «Ордабасы», за который он выступал в 2023–2025 годах.
Артем Беседин с января прошлого года защищает цвета «Артис Брно», выступающего во втором дивизионе Чехии. В текущем сезоне на счету 29-летнего форварда две голевые передачи в 15 поединках.
