Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Два экс-игрока сборной Украины и Динамо будут играть вместе в Казахстане
Украина. Премьер лига
13 января 2026, 03:32
Два экс-игрока сборной Украины и Динамо будут играть вместе в Казахстане

Макаренко и Беседин могут объединиться в «Иртыше»

Два экс-игрока сборной Украины и Динамо будут играть вместе в Казахстане
Getty Images/Global Images Украина. Артем Бєсєдин и Евген Макаренко

Бывших футболистов киевского «Динамо» Евгения Макаренко и Артема Беседина связывают с возможным объединением в клубе из Казахстана.

Обоих украинцев сватают в «Иртыш», который недавно вернулся в первый дивизион страны, отмечают казахстанские СМИ.

Отметим, что Евгений Макаренко с января 2025 года находится в статусе свободного агента. Последним клубом 34-летнего полузащитника был казахстанский «Ордабасы», за который он выступал в 2023–2025 годах.

Артем Беседин с января прошлого года защищает цвета «Артис Брно», выступающего во втором дивизионе Чехии. В текущем сезоне на счету 29-летнего форварда две голевые передачи в 15 поединках.

Артем Беседин Евгений Макаренко Динамо Киев чемпионат Казахстана по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
